無設籍年限也不排富　南投縣65歲+長者健保補助4月上路

▲南投縣推動65歲以上長者及55歲以上原住民健保自付額補助，4月正式上路。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府宣布自4月1日起，正式實施「老人全民健康保險保險費自付額補助計畫」，全面照顧設籍該縣的年滿65歲以上長者及年滿55歲以上原住民，且以「無設籍年限限制、免申請、不排富」突破現行制度限制，預計惠及逾10萬人，也落實高齡友善城市的政策承諾。

根據內政部115年2月人口統計資料，南投縣總人口約46.7萬人，其中65歲以上長者達10.7萬人，占比高達22.84%，顯示該縣已邁入超高齡社會；縣政府指出，長者在醫療照護支出上承受的壓力逐年增加，又因該縣地理環境特殊、幅員遼闊，醫療資源分布不均，長者面臨就醫成本壓力更高，但現行中央及地方補助多以低收入、身心障礙者或弱勢族群為主，許多一般長者因收入或申請門檻未能受惠。

縣長許淑華指出，縣府在完成重大財務結構調整並達到零負債後，將原先規劃的健保自付額補助方案具體化，透過創新社福政策補足現有制度的缺口，讓每位符合資格的長者自動納入補助範圍、不再因資訊不對等或行政流程複雜而錯失福利資源，可望減輕慢性病患者或需長期治療長者的經濟負擔，提升就醫意願與疾病控制效果，進一步改善健康指標。

縣府指出，為確保本計畫順利推動並達到預期成效，已建立跨機關合作機制，並與衛福部中央健康保險署、各鄉（鎮、市）公所緊密合作，將共同完成資料比對、補助撥付及長者資訊溝通等工作，也將依照執行情形進行定期檢討與追蹤，必要時調整政策內容，以因應超高齡社會需求的變化，並確保補助制度能長期運作、發揮效益，期盼透過此政策減輕長者醫療成本，也有助於提升生活品質、感受到更多的溫暖與照顧。