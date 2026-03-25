　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

無設籍年限也不排富　南投縣65歲+長者健保補助4月上路

▲南投縣推動65歲以上長者及55歲以上原住民健保自付額補助，4月正式上路。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣推動65歲以上長者及55歲以上原住民健保自付額補助，4月正式上路。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府宣布自4月1日起，正式實施「老人全民健康保險保險費自付額補助計畫」，全面照顧設籍該縣的年滿65歲以上長者及年滿55歲以上原住民，且以「無設籍年限限制、免申請、不排富」突破現行制度限制，預計惠及逾10萬人，也落實高齡友善城市的政策承諾。

根據內政部115年2月人口統計資料，南投縣總人口約46.7萬人，其中65歲以上長者達10.7萬人，占比高達22.84%，顯示該縣已邁入超高齡社會；縣政府指出，長者在醫療照護支出上承受的壓力逐年增加，又因該縣地理環境特殊、幅員遼闊，醫療資源分布不均，長者面臨就醫成本壓力更高，但現行中央及地方補助多以低收入、身心障礙者或弱勢族群為主，許多一般長者因收入或申請門檻未能受惠。

縣長許淑華指出，縣府在完成重大財務結構調整並達到零負債後，將原先規劃的健保自付額補助方案具體化，透過創新社福政策補足現有制度的缺口，讓每位符合資格的長者自動納入補助範圍、不再因資訊不對等或行政流程複雜而錯失福利資源，可望減輕慢性病患者或需長期治療長者的經濟負擔，提升就醫意願與疾病控制效果，進一步改善健康指標。

縣府指出，為確保本計畫順利推動並達到預期成效，已建立跨機關合作機制，並與衛福部中央健康保險署、各鄉（鎮、市）公所緊密合作，將共同完成資料比對、補助撥付及長者資訊溝通等工作，也將依照執行情形進行定期檢討與追蹤，必要時調整政策內容，以因應超高齡社會需求的變化，並確保補助制度能長期運作、發揮效益，期盼透過此政策減輕長者醫療成本，也有助於提升生活品質、感受到更多的溫暖與照顧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

男失神蹲坐娃娃機店　桃園警助失聯遊子與母團聚

無設籍年限也不排富　南投縣65歲+長者健保補助4月上路

台南芒果打進日本！　黃偉哲封櫃啟運台南農產搶攻日本市場再下一城

台南藏金閣拍賣日登場　檜木家具飄香吸睛

化學外洩模擬上場！台南消防跨大隊聯演　強化搶救應變力

挖寶趣＋限量好禮！　台南左鎮化石園區兒童連假放送親子優惠

失聯移工產後癲癇命危　台南移民署急援母子平安返國

2026桃園彩色海芋季3/27浪漫登場　14個品種6萬5千株彩芋爭艷

桃園「2026東南亞影食力」啟動　AI短影音打造文青商圈

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

男失神蹲坐娃娃機店　桃園警助失聯遊子與母團聚

無設籍年限也不排富　南投縣65歲+長者健保補助4月上路

台南芒果打進日本！　黃偉哲封櫃啟運台南農產搶攻日本市場再下一城

台南藏金閣拍賣日登場　檜木家具飄香吸睛

化學外洩模擬上場！台南消防跨大隊聯演　強化搶救應變力

挖寶趣＋限量好禮！　台南左鎮化石園區兒童連假放送親子優惠

失聯移工產後癲癇命危　台南移民署急援母子平安返國

2026桃園彩色海芋季3/27浪漫登場　14個品種6萬5千株彩芋爭艷

桃園「2026東南亞影食力」啟動　AI短影音打造文青商圈

大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

德國總統罕見開砲！批川普打伊朗是「災難性錯誤」　違反國際法　

不想看獸醫出大事　橘白貓躲主人「鑽金屬椅卡死」鋸椅救援下場曝

輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

地方熱門新聞

台南南區親水公園驚傳落海！海巡黃金海岸尋獲女子

2026桃園彩色海芋季　3/27浪漫登場　

桃園2026東南亞影食力啟動　AI短影音打造商圈

台南勞工領袖大學開訓！16年培育4200人打造職場菁英

失聯移工產後癲癇命危台南移民署急援母子平安返國

台61線布袋新塭增設交流道

無設籍年限也不排富　南投健保補助4月上路

台南芒果打進日本！黃偉哲封櫃啟運台南農產搶攻日本市場再下一城

清明掃墓火警頻傳台南72件南消籲「不用火」防災

挖寶趣＋限量好禮！台南左鎮化石園區兒童連假放送親子優惠

台南藏金閣拍賣日登場檜木家具飄香吸睛

化學外洩模擬上場！台南消防跨大隊聯演強化搶救應變力

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言打造安全勤務環境

男失神蹲坐娃娃機店　桃園警助失聯遊子與母團聚

更多熱門

相關新聞

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

農糧署啟動大蒜收購機制！　藍委替蒜農發聲：籲政府直接補助農民

農業部日前重啟睽違九年的大蒜穩價措施，立委張嘉郡表示，農民向她陳情，市面收購價格與政府宣佈的價格有落差，指政府補助給盤商對農民不公平，且收購的量不足宛如抽樂透，她呼籲政府應該直接補助農民，避免農民因為機制而被盤商剝削。對此，行政院長卓榮泰表示，已通令農業部就蒜農的最大利益做考量，在溝通過程能中盡最大能量去處理，同時也要衡量實際的種植數量，讓受損的農民能受到協助。

花蓮原住民建購、修繕住宅補助　申請至4月底

花蓮原住民建購、修繕住宅補助　申請至4月底

義剪傳愛進機構台南志工為院生與長者剪出笑容

義剪傳愛進機構台南志工為院生與長者剪出笑容

桃園115年度照顧服務員專班訓練　開放報名中

桃園115年度照顧服務員專班訓練　開放報名中

繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗　新北泰山森林書屋首度走進校園

繪本搭配「玻璃珠」火蔥體驗　新北泰山森林書屋首度走進校園

關鍵字：

65歲長者55歲原住民健保自付額補助排富設籍年限

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面