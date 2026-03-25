卡達天然氣設施遭伊朗轟炸！韓、中「供應恐斷炊」：不可抗力因素

▲卡達能源公司的液化天然氣生產設施遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中東戰火外溢衝擊全球能源供應鏈！卡達液化天然氣（LNG）核心設施遭飛彈攻擊重創後，國營能源公司正式對南韓等4國啟動「不可抗力」條款，暫停長期供氣合約履行。面對能源供應不確定性升高，南韓政府也火速啟動「非常經濟狀況室」，全面備戰戰事長期化可能帶來的經濟衝擊。

根據《俄羅斯新聞社》，卡達國營能源企業卡達能源（QatarEnergy）於當地時間24日發表聲明，指出因液化天然氣生產設施遭到伊朗破壞，將暫停對南韓、義大利、比利時與中國的液化天然氣長期供應合約履行，並宣布啟動「不可抗力」（Force Majeure）條款。此舉意味在不可控外力影響下，企業可暫時免除合約責任。

據悉，卡達遭伊朗攻擊的液化天然氣廠，占全球液化天然氣貿易近5分之1。

《韓聯社》指出，卡達最重要的液化天然氣生產據點——拉斯拉凡工業城，於本月18日至19日接連遭到伊朗飛彈攻擊，導致設施嚴重受損。卡達能源執行長卡比（Saad Al-Kaabi）先前受訪時坦言，此次攻擊已造成公司約17%的LNG出口產能受損，且修復時間可能長達3至5年，嚴重影響全球天然氣市場。

在供應中斷風險升高之際，南韓政府迅速提高警戒層級。南韓國務總理金敏錫今（25）日召開記者會，表示考量中東戰事可能無法於短期內結束，政府已決定強化跨部會應對體系，並在青瓦台設立「非常經濟狀況室」，由總統主持「非常經濟點檢會議」作為最高決策中樞。

同時，南韓也成立由國務總理領軍的非常經濟本部，整合各部會資源，共同強化國家經濟防線。