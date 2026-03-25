　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

▲馬英九、蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬英九、蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會人事風波延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職和切割；馬英九更在專訪時直言「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；讓蕭旭岑今（25日）則回應，「馬英九忘記了很多事」。對此，陳菊前幕僚洪智坤表示，馬英九基金會風暴不是國民黨內部的八卦，而是牽涉國共管道的內幕、卸任總統的自主意志與國家機密的風險，這件事情的重點在於「卸任總統的意志是否完全自主」？

洪智坤表示，隨著馬金指控蕭旭岑「違反財政紀律」的訴訟過程，雙方勢必交出觸及底線的證據攻防，是否涉及台商資金？紅色資本？利益交換？這些國共交流秘辛的冰山一角，即將暴露。

洪智坤指出，之前自己就強調，這件事情的重點在於「卸任總統的意志是否完全自主」？蕭旭岑今天六度以「他忘了」戳破馬英九現況，這已經不是「過度保護」可以掩蓋。

洪智坤提到，卸任元首仍具有政治影響力與象徵意義，失智與否是公共議題，如果認知功能有落差，可能被特定政治勢力操弄，關鍵的歷史事件真相無法還原。雷根總統和柴契爾夫人晚年皆為失智症所苦，近臣和家人多所隱瞞，最後仍然必須面對真相。

洪智坤強調，醫療隱私與公眾知情權的拉鋸，這是台灣對於卸任總統更需要關心的面向。因為，元首在任期間掌握大量國家最高層級的機密，失智症患者常伴隨「虛構症狀」或記憶混亂，可能在非正式場合、媒體採訪或日常交流中，無意識地洩露尚未解密的國家機密，對國家安全構成潛在威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

國民黨竹縣初選互控黑道、賄選　她嘆：新竹人沒有其他選擇嗎？

快訊／民進黨汐萬金初選出爐　新系女將臨時換選區仍墊底落馬

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

藍委怒轟龔明鑫一問三不知！風場違法釋股套利　應追討411億納稅錢

台北市獲李光耀城市獎殊榮　蔣萬安曝「生生喝鮮乳」被讚very smart

軍購條例名稱差一步「綠白合」　徐巧芯問1事遭顧立雄嗆：明知故問

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

國民黨竹縣初選互控黑道、賄選　她嘆：新竹人沒有其他選擇嗎？

快訊／民進黨汐萬金初選出爐　新系女將臨時換選區仍墊底落馬

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

藍委怒轟龔明鑫一問三不知！風場違法釋股套利　應追討411億納稅錢

台北市獲李光耀城市獎殊榮　蔣萬安曝「生生喝鮮乳」被讚very smart

軍購條例名稱差一步「綠白合」　徐巧芯問1事遭顧立雄嗆：明知故問

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

德國總統罕見開砲！批川普打伊朗是「災難性錯誤」　違反國際法　

不想看獸醫出大事　橘白貓躲主人「鑽金屬椅卡死」鋸椅救援下場曝

輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

【違規釀悲劇】75歲翁闖紅燈過馬路　遭21歲女騎士撞上送醫不治

政治熱門新聞

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

「馬英九完全不見我」　蕭旭岑無奈：長輩懷疑東懷疑西

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

沈慶京審判前發聲！點名萬惡之源是林欽榮

更多熱門

相關新聞

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

馬英九基金會人事風波延燒，24日週刊爆料，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職原因是前國安會秘書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」；馬英九更在專訪直言「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」。對此，媒體人羅友志今（25日）表示，馬英九看來很像朱元璋。當年賣命打下天下的，有幾個好下場？現在輪到蕭旭岑、鄭麗文，金殺蕭、朱卡鄭，熟悉的國民黨，回來了，恭喜，賴清德2028連任！

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

馬英九遭爆「忘記很多事」　醫揭失智初期3大徵兆

馬英九遭爆「忘記很多事」　醫揭失智初期3大徵兆

關鍵字：

蕭旭岑馬英九馬英九基金會國民黨洪智坤

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面