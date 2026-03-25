「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

▲馬英九、蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會人事風波延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職和切割；馬英九更在專訪時直言「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；讓蕭旭岑今（25日）則回應，「馬英九忘記了很多事」。對此，陳菊前幕僚洪智坤表示，馬英九基金會風暴不是國民黨內部的八卦，而是牽涉國共管道的內幕、卸任總統的自主意志與國家機密的風險，這件事情的重點在於「卸任總統的意志是否完全自主」？

洪智坤表示，隨著馬金指控蕭旭岑「違反財政紀律」的訴訟過程，雙方勢必交出觸及底線的證據攻防，是否涉及台商資金？紅色資本？利益交換？這些國共交流秘辛的冰山一角，即將暴露。

洪智坤指出，之前自己就強調，這件事情的重點在於「卸任總統的意志是否完全自主」？蕭旭岑今天六度以「他忘了」戳破馬英九現況，這已經不是「過度保護」可以掩蓋。

洪智坤提到，卸任元首仍具有政治影響力與象徵意義，失智與否是公共議題，如果認知功能有落差，可能被特定政治勢力操弄，關鍵的歷史事件真相無法還原。雷根總統和柴契爾夫人晚年皆為失智症所苦，近臣和家人多所隱瞞，最後仍然必須面對真相。

洪智坤強調，醫療隱私與公眾知情權的拉鋸，這是台灣對於卸任總統更需要關心的面向。因為，元首在任期間掌握大量國家最高層級的機密，失智症患者常伴隨「虛構症狀」或記憶混亂，可能在非正式場合、媒體採訪或日常交流中，無意識地洩露尚未解密的國家機密，對國家安全構成潛在威脅。