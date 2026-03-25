伊朗撐不了多久！胡采蘋揭川普重點在「石油歸屬權」：4月還打

▲川普放話與伊朗對話良好。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網美胡采蘋近日針對中東局勢發文，直言伊朗這一仗「撐不了多久」。她認為，伊朗若封鎖荷姆茲海峽，等同先掐死自己，海空補給一斷、石油運不出去，政權就會更快被拖垮。她更點出，美伊談判真正的核心根本不是濃縮鈾，而是「石油歸屬權」，甚至斷言川普從頭到尾都在放煙霧彈，「四月他還是會被打。」

胡采蘋在「Emmy追劇時間」發文，文章開頭就說得很直白，「打仗永遠是打後勤」，她認為聯軍第一時間打掉伊朗大部分地下飛彈基地通道、拿下空優後，伊朗的續戰能力就已經被大幅削弱。尤其伊朗若自己封鎖荷姆茲海峽，看似在對外施壓，實際上卻是先讓自己的海空補給斷線。

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伊朗開戰後「首次最高領袖同意談判」：就是撐不下去了

她也提到，如今已經是伊朗開戰後第一次最高領袖同意談判，這在她眼中就是撐不下去的訊號。胡采蘋直言，伊朗越打中程飛彈，就代表局勢越絕望，因為發射地點很快就會被摧毀，「做這件事情根本不划算。」她更強調，外界一直把焦點放在去核化，但在她看來，濃縮鈾只是「附屬品」，真正的主軸只有一個，就是石油。

胡采蘋進一步表示，「美伊談判只有一個重點，那就是石油的歸屬權，濃縮鈾只是附屬品，用來正名這場戰爭而已。」她認為，只要伊朗政權還握有石油收入，就還有錢持續發展核武、養武裝組織，因此川普真正想處理的，從來不是表面上的談判條件。

伊朗不交出石油「不會慢性死亡」：談判只是拖時間

她甚至直言，「川普從頭到尾都是放煙霧彈，川普是真的想要消滅伊朗」，不管是結束戰爭、談判，還是找其他國家加入，在她眼中都只是讓伊朗鬆懈的手段。

對於接下來的發展，胡采蘋也下了判斷。她表示，伊朗不可能第一時間就交出石油，認為「四月他還是會被打。」唯一的重點就是伊朗要交出石油，濃縮鈾只是一個障眼法花瓶，「伊朗不交出石油是不會慢性死亡的，所以這個談判只是在拖時間。」

她也在留言處表示，自己早在3月1日就曾分析，伊朗手上現金只夠撐三個月，「能撐過一個月都算是非常厲害了。」還直呼，「沒錢沒補給不可能打多久的啦！」