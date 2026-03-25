尹錫悅坐牢超貪吃！獄警抱怨「像是奧客」嫌小菜太少：一直討咖啡

▲尹錫悅貪吃且愛喝酒。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅自從去年7月再度入獄後，長達9個月的首爾看守所生活持續引發關注。南韓前法務部監察官柳赫近日接連爆料，尹錫悅坐牢時對獄警態度不佳，經常抱怨伙食不足、要求多拿咖啡，甚至被獄警形容為「像是奧客」，引發社會熱議。尹錫悅方面則強烈否認，指控相關說法是惡意傳聞、缺乏客觀證據。

根據韓媒《韓民族新聞》，柳赫23日接受該媒體採訪時在電話中透露，他向來熟悉的獄警曾向他反映，尹錫悅在面談過程中只提出自己的需求與不滿，幾乎未曾顧及獄警的辛勞與感受，因此獄警形容尹錫悅「像是奧客」。此外，也傳出獄警爆料尹錫悅「食量相當大」，抱怨餐點不足或要求額外咖啡的情況屢見不鮮。

柳赫強調，這些都是他從獄警口中聽到的第一手說法，「我只是轉述他們的感受，並非憑空捏造。」

早在19日，柳赫就曾在MBC電台接受訪問時透露，尹錫悅面對獄警的態度「不太合作」，且沒有對辛苦工作的獄警表達慰問，反而集中抱怨「咖啡要更多」、「餐食不夠好」等個人需求。他直言，「獄警甚至說，尹錫悅對吃的要求非常多，面談時因此常讓人感到不舒服。」

▲尹錫悅總是抱怨小菜不夠。（示意圖／VCG）

對此，尹錫悅律師團迅速在社群平台上反駁，認為該類指控屬於惡意傳聞。辯護律師俞正花表示，「尹錫悅作為受刑人遵守所有相關法規與指示，完全沒有忽視獄警或單方面提出不當要求，食量過大的說法是誇張渲染，已超越人格評價的界限。」

南韓網友留言表示，「這裡又不是飯店」、「尹錫悅可能還沒認知到自己正在坐牢吧」、「這就是尹錫悅平時的作風」。也有另一派網友認為，在消息還沒被證實之前，不應該跟風渲染。

據悉，2024年12月3日尹錫悅緊急發布戒嚴當天，身為法務部監察官的柳赫，因拒絕參加緊急軍事會議而辭去法務部監察官職務，目前已轉行為律師。