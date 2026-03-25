快訊／徐漢毀損電子腳鐐、棄保潛逃！　法院裁准羈押禁見

▲中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪，宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，24日晚間被逮捕。（圖／民眾提供）



記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬，23日宣判前夕卻剪斷電子腳鐐落跑，引發譁然，然而逃亡5天後於24日晚間在台東山區被逮捕，並押回楠梓分局。今(25日)凌晨3時許橋頭地檢署依毀損公物、棄保潛逃等罪嫌，向法院聲押禁見，今(25日)上午10時10分開庭後，橋頭地院認為其涉嫌重大，且有逃亡事實，裁定自3月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信、受授書籍及其他物件、閱讀報紙、收看電視及收聽廣播。

棄保500萬搏自由 高雄-屏東-台東172KM大長征

徐漢曾遭羈押長達1年半，直到2025年6月以500萬交保，並配戴電子腳鐐、限制出境出海。本月19日上午徐漢現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是進到台鐵新左營站，搭區間車南下到屏東潮州，再攔計程車至萬巒，行經萬巒鄉中正路一帶時，竟刻意挑選沒有監視器的林邊溪堤防附近提前下車，下午1時55分，徐漢持剪刀剪斷電子腳鐐後失聯。

▲高雄市刑警大隊派員在潮州大橋河畔旁搜索 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）



科技監控中心發出警報後，院方於下午2時許火速製發拘票，並通報楠梓分局、橋頭及屏東地檢署協力追緝，同時請海巡署加強邊境查驗，防堵徐漢潛逃出境。

電子腳鐐丟潮州大橋旁 躲台東偏僻農莊被逮

20日上午橋頭地院發布通緝後，檢方同步指揮楠梓分局前往徐漢林姓女友人住處執行搜索，將林女拘提到案並聲押獲准；21日下午2時20分許，高雄市刑警大隊在在屏東縣萬巒鄉潮州大橋河旁尋回遭丟棄之電子腳鐶及手機各1支。

▲刑警大隊尋獲被丟棄的手機與電子腳鐐。



經擴大調閱監視器，鎖定協助接應的白色轎車後，於24日晚間8時，於台東太麻里一間人煙罕至的休閒農莊逮捕徐漢，與協助接應的林姓友人，並押回楠梓分局。25日凌晨3時許，橋頭地檢署依毀損公物（電子腳鐐）、棄保潛逃等罪嫌，向橋頭地院聲押禁見。

▲被剪刀剪斷的電子腳鐐。



法院裁准羈押 徐漢回看守所繼續關

因刑事訴訟法第93條規定深夜（夜間11時起至翌日上午8時）不得訊問，並依法由被告徐漢之選任辯護人閱卷、接見被告完畢後，定於3月25日上午10時10分行訊問程序。

橋頭地院召開羈押訊問庭後，認徐漢涉嫌重大，並有逃亡事實，後續仍有事實足認有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要性，因而裁定自3月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信、受授書籍及其他物件、閱讀報紙、收看電視及收聽廣播。