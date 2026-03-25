　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／徐漢毀損電子腳鐐、棄保潛逃！　法院裁准羈押禁見

▲▼ 中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪，宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，24日晚間被逮捕。（圖／民眾提供）

▲中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪，宣判前剪斷電子腳鐐逃亡，24日晚間被逮捕。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬，23日宣判前夕卻剪斷電子腳鐐落跑，引發譁然，然而逃亡5天後於24日晚間在台東山區被逮捕，並押回楠梓分局。今(25日)凌晨3時許橋頭地檢署依毀損公物、棄保潛逃等罪嫌，向法院聲押禁見，今(25日)上午10時10分開庭後，橋頭地院認為其涉嫌重大，且有逃亡事實，裁定自3月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信、受授書籍及其他物件、閱讀報紙、收看電視及收聽廣播。

棄保500萬搏自由 高雄-屏東-台東172KM大長征 

徐漢曾遭羈押長達1年半，直到2025年6月以500萬交保，並配戴電子腳鐐、限制出境出海。本月19日上午徐漢現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是進到台鐵新左營站，搭區間車南下到屏東潮州，再攔計程車至萬巒，行經萬巒鄉中正路一帶時，竟刻意挑選沒有監視器的林邊溪堤防附近提前下車，下午1時55分，徐漢持剪刀剪斷電子腳鐐後失聯。

▲▼ 「中油最貪執行長」徐漢逃亡5天後被逮，警方尋獲被剪斷的電子腳鐐 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

▲高雄市刑警大隊派員在潮州大橋河畔旁搜索 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

科技監控中心發出警報後，院方於下午2時許火速製發拘票，並通報楠梓分局、橋頭及屏東地檢署協力追緝，同時請海巡署加強邊境查驗，防堵徐漢潛逃出境。

電子腳鐐丟潮州大橋旁 躲台東偏僻農莊被逮

20日上午橋頭地院發布通緝後，檢方同步指揮楠梓分局前往徐漢林姓女友人住處執行搜索，將林女拘提到案並聲押獲准；21日下午2時20分許，高雄市刑警大隊在在屏東縣萬巒鄉潮州大橋河旁尋回遭丟棄之電子腳鐶及手機各1支。

▲▼ 「中油最貪執行長」徐漢逃亡5天後被逮，警方尋獲被剪斷的電子腳鐐 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

▲刑警大隊尋獲被丟棄的手機與電子腳鐐。

經擴大調閱監視器，鎖定協助接應的白色轎車後，於24日晚間8時，於台東太麻里一間人煙罕至的休閒農莊逮捕徐漢，與協助接應的林姓友人，並押回楠梓分局。25日凌晨3時許，橋頭地檢署依毀損公物（電子腳鐐）、棄保潛逃等罪嫌，向橋頭地院聲押禁見。

▲▼ 「中油最貪執行長」徐漢逃亡5天後被逮，警方尋獲被剪斷的電子腳鐐 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

▲被剪刀剪斷的電子腳鐐。

法院裁准羈押 徐漢回看守所繼續關

因刑事訴訟法第93條規定深夜（夜間11時起至翌日上午8時）不得訊問，並依法由被告徐漢之選任辯護人閱卷、接見被告完畢後，定於3月25日上午10時10分行訊問程序。

橋頭地院召開羈押訊問庭後，認徐漢涉嫌重大，並有逃亡事實，後續仍有事實足認有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要性，因而裁定自3月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信、受授書籍及其他物件、閱讀報紙、收看電視及收聽廣播。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

彰化阿北超狂！平交道前「蛤蟆功」倒立看火車　網友全看傻

逼吃停經藥接客！竹聯幫信堂誘2泰女賣淫　9男女起訴求重刑

花蓮新城警會勘14處易肇事路段　跨單位合作強化交安措施

新北女誤上賊船遭騙2千萬！詐團還要她吐800萬　警一次抓4個

南投色警分局內偷拍女同事洗澡　害她天天焦慮...二審改判8月

滿月女嬰體內海洛因超標998倍　毒母狂嗑藥判1年2月定讞

嘉義惡房客落跑！短毛貓留屋內險脫水餓死　滿地糞便超噁畫面曝

佔用辦公室惹糾紛！行銷男地檢署出庭偷開直播　這下慘了

北市計程車左轉騎上行人庇護島　後座乘客飽受驚嚇

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

彰化阿北超狂！平交道前「蛤蟆功」倒立看火車　網友全看傻

逼吃停經藥接客！竹聯幫信堂誘2泰女賣淫　9男女起訴求重刑

花蓮新城警會勘14處易肇事路段　跨單位合作強化交安措施

新北女誤上賊船遭騙2千萬！詐團還要她吐800萬　警一次抓4個

南投色警分局內偷拍女同事洗澡　害她天天焦慮...二審改判8月

滿月女嬰體內海洛因超標998倍　毒母狂嗑藥判1年2月定讞

嘉義惡房客落跑！短毛貓留屋內險脫水餓死　滿地糞便超噁畫面曝

佔用辦公室惹糾紛！行銷男地檢署出庭偷開直播　這下慘了

北市計程車左轉騎上行人庇護島　後座乘客飽受驚嚇

大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

德國總統罕見開砲！批川普打伊朗是「災難性錯誤」　違反國際法　

不想看獸醫出大事　橘白貓躲主人「鑽金屬椅卡死」鋸椅救援下場曝

輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

周杰倫大戰吸血鬼！　〈太陽之子〉MV終於上線了

社會熱門新聞

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

林秉文案疑有內鬼　3大死敵曝光

老闆性侵女藝人！宣傳活動「動粗逞慾」

中共官員問徐春鶯「李貞秀接班沒問題吧」

「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

買春見本尊「涼了半截」！ 賣淫女怒喊：他硬不起來

酒店小姐自稱曾是台積電工程師　暈船男登記才知黑歷史

獨／嗆知名網紅「去吃屎」　顧問公司老闆慘了

黑道領袖客死異鄉　竹聯、四海幫都有

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面