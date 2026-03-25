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德國總統罕見開砲！批川普打伊朗是「災難性錯誤」　違反國際法　

▲▼德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。（圖／路透）

▲ 史坦麥爾質疑川普對伊朗發動戰爭的理由。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）日前罕見直言批評美國總統川普外交政策，直指伊朗戰爭「違反國際法」且是「災難性錯誤」，更強調這場戰爭對德美關係造成的衝擊，堪比俄羅斯入侵烏克蘭帶來的震撼。

德總統措辭尖銳　批川普戰爭藉口站不住腳

根據《路透》，中間偏左的社會民主黨籍前外交部長史坦麥爾24日在外交部發表演說時措辭異常尖銳，「我們的外交政策不會因為不將違反國際法的行為稱作違反國際法，就變得更有說服力」，認為川普政府以「美國目標即將遭受攻擊」為由發動戰爭根本站不住腳。

史坦麥爾立場遠較總理梅爾茨（Friedrich ​Merz）強硬，由於總統職位較具象徵性，使得史坦麥爾能更自由表達立場。

警告德美關係重大破裂　如俄烏戰爭「回不去了」

他警告，川普第2任期標誌著德美關係重大破裂，「正如我認為與俄羅斯關係不可能回到2022年2月24日以前，我相信跨大西洋關係也回不到2025年1月20日之前了。」

史坦麥爾強調，柏林必須從擺脫對俄羅斯過度依賴的過程中吸取教訓，將同樣策略應用於對美關係上，尤其是國防與科技領域。

籲歐洲掌握科技主權　善用人才與道德標準優勢

他也提到，近期五角大廈與人工智慧公司Anthropic在AI安全規範上的爭議，正是歐洲的警訊與機會，「歐洲作為科技中心擁有人才、市場與重要的道德標準，我們應該充分利用這些優勢。」

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