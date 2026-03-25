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台南芒果打進日本！　黃偉哲封櫃啟運台南農產搶攻日本市場再下一城

▲台南首批7000公斤冷凍愛文芒果丁封櫃啟運，正式外銷日本。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南首批7000公斤冷凍愛文芒果丁封櫃啟運，正式外銷日本。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南農產外銷日本再傳捷報！首批7000公斤冷凍愛文芒果丁正式啟運，台南市政府25日在麻豆區綠園牧場舉行封櫃記者會，由市長黃偉哲親自主持封櫃儀式，宣告台南高品質農產品成功進軍日本市場，為後續穩定供應與長期合作奠定重要基礎。

黃偉哲市長表示，此次冷凍芒果外銷是台南農產邁向國際的重要里程碑，顯示台南農產品已具備進軍高標準市場的實力。他指出，日本消費市場成熟且競爭激烈，但同時具備高消費力與穩定需求，對於高品質水果接受度高，預期本批芒果產品可望迅速銷售一空。

▲台南首批7000公斤冷凍愛文芒果丁封櫃啟運，正式外銷日本。（記者林東良翻攝，下同）

市府近年積極布局日本市場，透過參與東京食品展，並前進東京晴空塔、熊本及群馬等地推廣，逐步拓展銷售通路並直接接觸當地消費者。黃偉哲指出，本次外銷成果正是參展後的具體回饋，未來也將於4月4日登場的「台灣祭in晴空塔2026」活動中持續推廣銷售，讓產品直接面對市場檢驗，進一步提升品牌能見度。

他進一步說明，日本市場對產品品質要求嚴格，必須同時通過通路與消費者雙重考驗，才能穩定立足。本次除冷凍芒果外，也同步測試多項台南農特產品，並結合台南小吃文化元素進行整體行銷，強化商品吸引力。

▲台南首批7000公斤冷凍愛文芒果丁封櫃啟運，正式外銷日本。（記者林東良翻攝，下同）

農業局長李芳林指出，此次合作歷經日方多次實地訪廠與嚴格檢測，在地業者採用液態氮冷凍技術，使芒果在解凍後仍能維持如現切般的口感與香氣，成功符合日本市場高標準。未來相關展會及通路所需芒果產品，將由台南穩定供應，總量預估可達15,000公斤。
農業局表示，「台灣祭in晴空塔2026」將於4月4日至5月31日在東京晴空塔登場，現場設置「台南選物（Tainan Select）」專區，販售虱目魚鬆、鳳梨酥、芒果乾等特色伴手禮，並結合蚵仔煎、肉燥飯、擔仔麵等台南經典美食，全面行銷台南品牌魅力。

▲台南首批7000公斤冷凍愛文芒果丁封櫃啟運，正式外銷日本。（記者林東良翻攝，下同）

市府強調，未來將持續透過精準媒合機制，協助在地業者拓展國際通路，將單次合作轉化為長期穩定訂單，逐步建立制度化外銷體系，提升農民收益與台南農產的國際競爭力。

此次封櫃記者會，市議員吳通龍親自到場支持，立委陳亭妃服務處及多位議員服務處亦派員出席，共同見證台南農產邁向國際市場的重要時刻。

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