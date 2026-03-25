iOS 26.4正式登場！AI播放清單、打字不再卡卡　更新亮點一次看

▲iOS 26.4更新整理。（圖／記者吳立言製，下同）



記者吳立言／綜合報導

蘋果今（25日）正式釋出 iOS 26.4 更新，本次版本雖未包含外界期待的 Siri 重大升級，但仍帶來多項新功能與體驗優化，涵蓋 AI 應用、音樂服務、CarPlay 整合以及系統安全性提升等面向。

本次更新重點集中於「日常使用便利性」與「AI 功能導入」，顯示蘋果持續推進 AI 與服務整合的策略。

AI 音樂功能上線 可用文字生成播放清單

在 Apple Music 中，新增名為「Playlist Playground」的功能，讓使用者可透過輸入文字描述，例如心情或情境，自動生成播放清單。系統會根據輸入內容推薦約 25 首歌曲，並自動產生標題與內容，後續也可再透過文字進行微調。此外，Apple Music 也新增「附近演唱會」功能，可依用戶喜好推薦當地演出資訊。

Podcast 支援影片 內容形式進一步擴展

iOS 26.4 也為 Podcasts 加入影片播放功能，支援串流與離線下載，使用者可在觀看與收聽之間自由切換。此舉將提供創作者更多內容變現與呈現方式，同時維持高品質播放體驗。

CarPlay 首度支援 AI 助理 ChatGPT 等服務可語音操作

本次更新另一大亮點，是 CarPlay 首度導入第三方 AI 助理，包括 ChatGPT、Claude 與 Gemini。使用者可透過語音與 AI 互動，例如查詢資訊或執行對話任務，但目前仍無法直接控制車輛或 iPhone 功能，且需手動開啟應用程式才能使用。

安全與隱私升級 防盜保護預設開啟

在安全方面，蘋果將「遭竊裝置防護」功能改為預設啟用，強化 Face ID 或 Touch ID 驗證機制，以降低帳號與資料遭盜用風險。同時，本次更新也修補超過 35 項安全漏洞，涵蓋 Safari、訊息與系統服務等多個層面。

無邊記升級 Creator Studio 導入 AI 圖像創作功能

iOS 26.4 也為無邊記帶來 Creator Studio 功能，開放訂閱用戶使用全新內容中心（Content Hub），整合圖形、圖片與插圖等素材資源。

此外，該功能也加入 AI 圖像生成與編輯能力，讓使用者可直接在 Freeform 中完成創作。未來還將透過 Creator Studio 訂閱方案，提供更多進階內容與功能。同時，無邊記也同步更新應用程式圖示。

提醒事項新增「緊急」分類 強化通知機制

在生產力工具方面，提醒事項新增「緊急」分類，使用者可在建立提醒時直接標記。被標記為緊急的提醒將自動附帶警示通知，確保在到期時提供更明確的提醒效果；也可透過快捷工具列或長按方式快速設定。

iCloud 設定介面調整 強化雲端搜尋整合

iCloud 設定亦進行調整，新增「iCloud.com」專區，取代過去單一的網頁存取開關。新版設定中加入「允許搜尋」選項，讓受信任的蘋果裝置可協助提供 iCloud 網頁搜尋結果，進一步強化跨裝置整合能力。

其他更新一次看 從字幕到健康功能全面進化

除了主要功能外，iOS 26.4 還包含多項細節更新，包括：

新增 8 款全新 Emoji，包括長號、寶箱、扭曲臉、類人猿（大腳怪）、打鬥煙霧、虎鯨、山崩以及芭蕾舞者等

支援離線音樂辨識

新增環境音樂小工具

健康 App 加入平均睡眠時間指標

相機新增「音訊縮放」功能

即時字幕新增「繁體中文（台灣）」選項

★修正鍵盤輸入錯誤問題

這些改動進一步提升系統完整度與在地化體驗。

iOS 26.4 雖未帶來顛覆性變革，但透過 AI 音樂生成、CarPlay AI 整合與內容形式升級，仍展現 Apple 持續深化 AI 與服務生態的策略。

隨著後續 iOS 26.5 測試版可能即將推出，市場也將關注蘋果是否進一步擴大 AI 功能布局。