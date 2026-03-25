嘉義名店靈魂復刻！好市多「葡萄柚茉莉綠」爆紅　葡萄柚比例誠意爆表

消費中心／綜合報導

不少人到嘉義玩，幾乎都會特地把御香屋排進行程，大排長龍的等待就為了喝上招牌飲品「葡萄柚綠茶」，酸香果味加上滿滿果肉，早已是許多人心中的必喝清單。如今，不用特地跑到嘉義，也不用站在店門口排隊等候，好市多近期就上架新品「純在－葡萄柚茉莉綠茶」，讓葡萄柚綠茶控多了一個更方便入手的新選擇。

這款純在新品最大亮點，就是葡萄柚果肉多到超有感，倒出來幾乎像瀑布傾瀉，光看就很療癒。搭配茉莉綠茶的清香茶感，入口先是葡萄柚的酸爽果香，接著帶出微微苦韻與回甘尾韻，整體清爽不甜膩，喝起來相當耐喝，也讓不少人一喝就聯想到嘉義那杯讓人念念不忘的經典系葡萄柚綠茶。從第一口到尾韻都很有存在感，完全就是近期賣場飲品區不能忽略的「解饞款」。

除了口感有記憶點，價格也成為另一大賣點。純在葡萄柚茉莉綠茶每組為1.2L X 2瓶，售價229元，等於把大容量直接搬回家，冰進冰箱就能隨時暢飲。相較於手搖店在份量和價格上都更有優勢，也難怪會被不少人視為賣場版高CP值選擇。尤其對平常就愛喝葡萄柚綠茶的人來說，不用特地跑外縣市、也不用頂著太陽排隊，買回家冰進冰箱，想喝隨時都能倒一杯，便利度直接拉滿。

另外，這款飲品除了單喝之外，也很適合自己在家變化喝法，像是加入氣泡水增添清爽層次，或搭配養樂多做成酸甜系特調，都很適合天氣熱時來上一杯。產品同時主打無添加、非濃縮還原、HPP高壓低溫滅菌，喝得到更自然的果香與茶感。近期想找賣場新品，或是懷念嘉義那杯排隊葡萄柚綠茶滋味的人，不妨先把這款列入好市多必買清單。

