快訊／燒烤店清晨惡火！20歲常客燒成焦屍　酒後留店休息釀悲劇

▲桃園市大溪區員林路二段上一家燒烤店今天清晨大火，警消到場灌救。（圖／大溪警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區員林路二段上一家燒烤店今（25日）清晨發生大火，大溪警分局獲報後到場協助處理，消防人員撲滅火勢後，在一樓廚房發現一名男性焦屍。業者江姓女子透露，死者為黃姓店內常客，凌晨結束營業後，因黃男飲酒後不適合騎車，於是讓他留在店內休息，隨後離開現場，沒想到隨後竟發生火警，至於詳細案情仍待調查釐清。

▲桃園市大溪區員林路二段上一家燒烤店今天清晨大火，燒烤店陷入火海。（圖／大溪警分局提供）

大溪警方指出，火警發生於今日上午6時20分許，現場為員林路上一處燒烤店，經查建築物為鐵皮建築，多屬易燃物，火勢非常猛烈，消防人員撲滅火勢後，在一樓發現一名男性焦屍。

▲桃園市大溪區員林路二段上一家燒烤店今天清晨大火，警方到場協助引道民眾繞道。（圖／大溪警分局提供）

據了解，死者為20歲黃姓男子，為店內常客，負責人江女指稱，店家於凌晨4、5時結束營業，因黃男飲酒後不適合騎車，於是讓他留在店內休息，業者隨後打烊離開現場，未料不久即發生火警。全案後續將報請檢察官相驗，以釐清死因及相關責任。

▲桃園市大溪區員林路二段上一家燒烤店今天清晨大火，警方與消防人員都在火場勘查。（圖／大溪警分局提供）