迷路200公里！南投男流落花蓮豐濱街頭　警伸援手助返家

▲失憶男子身上未攜帶任何身分證明文件，所穿衣物濕透，員警安撫情緒並先帶返派出所內提供飲食休息。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林分局港口所日前下午接獲溪卜蘭遊客服務中心報案，表示有民眾需要協助，警方到場後發現該名男子喃喃自語，無法正常溝通傳達訊息，身上未攜帶任何身分證明文件，且因連日下雨，所穿衣物均已濕透，警方先行安撫其情緒，並將其帶返派出所內休息。



返所後，警方提供白紙請其書寫年籍資料，經查詢相關資料後隨即聯繫家屬，並告知該民目前人在花蓮縣豐濱鄉港口所。

家屬接獲通知時感到相當意外與緊張並表示，男子患有精神疾病及失憶症，失聯期間深怕發生不測。另家屬更對該民竟獨自翻山越嶺，從南投地區一路輾轉至花蓮縣豐濱鄉靜浦村，距離約200公里之遙，感到不可思議，也慶幸最終能平安被警方尋獲。警方除向家屬說明目前狀況一切平安外也表示將協助聯繫相關安置機構妥為安置。

▲隔日家屬抵達派出所，見親人平安無事，對警方積極協助深表感謝。

但警方多次聯繫安置機構，因適逢假日未能即時安排收容。為避免該民再次走失發生危險，家屬表示希望警方能暫時協助安置於所內，並表示將於次日上午自南部出發前來接回。基於安全考量，警方同意先行留置照護，隔日下午家屬抵達派出所，見親人平安無事，對警方積極協助深表感謝。

鳳林分局長劉玉祥表示，警方秉持為民服務精神，主動關懷轄內弱勢及需要協助之民眾，遇有類似情形均會即時伸出援手，妥善照護並協助聯繫家屬或相關安置單位，確保民眾人身安全。另提醒家屬平時應多加關心家人身心狀況，如有走失之虞可向警方申請協尋或相關協助，共同守護民眾安全。

