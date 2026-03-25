台南藏金閣拍賣日登場　檜木家具飄香吸睛

▲藏金閣拍賣日推出檜木與柚木再製家具，展現自然質感與再生價值。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在快節奏的生活中，偶爾放慢腳步，或許才能真正感受生活的溫度。台南市政府環境保護局將於3月28日上午8時至12時，在藏金閣1館舉辦拍賣日活動，以「質感慢生活」為主題，結合二手家具競標、資源循環體驗與親子互動活動，邀請民眾一同走進木質生活的溫潤世界。

此次拍賣最大亮點，是2座以回收家具再製而成的原木鞋櫃。環保局指出，鞋櫃採用台灣檜木與柚木打造，由藏金閣師傅歷經近半年細緻拆解、修整與打磨，為保留木材天然紋理與質感，特別不上色，僅施以透明環保塗料增加防污性。打開櫃門，淡淡檜木香氣散發，兼具實用與生活美學，展現再生家具的獨特魅力。

現場另提供多件實木家具與整修完成的二手腳踏車供民眾競標選購，讓資源再利用成為日常選項。同時設置「尚好肥」兌換活動，鼓勵民眾攜帶指定回收物參與，從生活中實踐環保理念。

此外，同步舉辦的「知足藏樂二手免廢市集」，以「只換不賣」為核心概念，民眾透過闖關取得金幣後，可與攤主進行物品交換，或體驗以物易物的樂趣。參與攤主劉小姐分享，將不再需要的物品轉交給真正需要的人，是一件很有意義的事，而當物品被交換出去時，也能感受到被需要的成就感。

活動不只限於挖寶，還延伸到親子教育。當日下午2時及3時，藏金閣2館親子閱讀區將舉辦「金翱共故事屋」，選讀環境教育繪本《如果垃圾越積越多》，透過故事引導孩子理解垃圾處理與資源循環的重要性。活動採現場報名，額滿為止，現場亦提供多本繪本自由閱讀，打造溫馨的親子共讀時光。



環保局長許仁澤表示，希望透過這類活動，讓市民在選購家具與參與市集的同時，也能重新思考資源利用的價值，將環保理念融入日常生活，讓「慢生活」不只是節奏，更是一種對環境友善的生活態度。