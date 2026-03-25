上海民眾赴台旅遊磋商「海基會準備好了」　陸：承認九二共識才能通話

▲兩岸小三通旅客。(圖／記者鄭逢時攝)

記者魏有德／綜合報導

大陸文旅部在2月4日宣佈將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，海基會秘書長羅文嘉近日也表示，隨時等候對岸就如何開放進行入境規定的磋商。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「只有承認九二共識，兩岸兩會才能通過對話協商解決國家的內部事務。」

據了解，國共智庫論壇結束後，大陸文旅部便提出將恢復上海居民赴金馬旅遊的相關政策，大陸國台辦也跟進表態「積極支持，樂見其成」，並呼籲民進黨政府解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的限制措施，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者徐文彬攝）

對此，羅文嘉強調，相關議題「只聞樓梯響，不見人下來」，有看到送案送件，但沒有說明到底是踩線還是真的開放，「如果真的開放，對岸出境單位要公告規定，我方也會公告入境相關申請規定。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝人民網）

朱鳳蓮則回應稱，恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，大陸方面將積極回應台灣民眾和旅遊業界期盼和呼聲，繼續推進相關工作，「現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。」

朱鳳蓮強調，兩岸兩會的交流，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎，導致兩岸兩會對話協商停擺。只有承認九二共識，兩岸兩會才能通過對話協商解決國家的內部事務。」