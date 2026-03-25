又有官員潛逃！南投前鄉長涉貪重判18年半　2月執行未到被通緝

▲南投仁愛前鄉長吳文忠貪污案重判18年半，已經棄保潛逃國外，檢方近日發布通緝。（圖／翻攝通緝查詢平台）



記者許權毅／台中報導

前南投縣仁愛鄉長吳文忠任內利用採購案收取回扣，金額達到數百萬，歷經法院審理後，最終判18年6月。吳文忠先前獲得100萬交保，本要在上月發監執行，但人早就離境，檢方認定他棄保潛逃，聲請沒入100萬保證金，發布通緝中。

吳文忠2018年以無黨籍參選仁愛鄉長並順利當選。為了支應龐大競選費用以及個人債務，利用仁愛鄉的工程機會，指示親信向廠商收取每次100萬賄款，合計600萬元，以承諾會發包2000萬工程。

不只如此，檢警查出吳文忠當選之後，為了弭平選舉期間的財務缺口，指示白手套出面，向工程得標廠商收取5%至15％不等回扣，涉貪採購案高達54件，金額達到827萬餘元。

▲吳文忠已落跑國外。（圖／擷取自吳文忠臉書專頁）



不過，案件進入法院審理後，認定吳文忠犯行為16次，不法所得與檢方認定有落差，不論一二審，認為涉貪金額落在200多萬左右。

案經南投地院一審判吳文忠18年6月、褫奪公權5年，台中高分院二審判18年10月、褫奪公權5月，並經最高院發回更審，最終以一審認定為主全案定讞。

吳文忠先前於2021年2月獲得100萬交保，卻在2023年2月出境，至今尚未入境。該貪污案已經判決確定，移付台中地檢署執行，原訂上月24日吳文忠要發監執行，吳卻至今未到，檢方認定已經逃匿，聲請沒收保證金，已經由中檢在本月發布通緝。