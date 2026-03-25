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大陸 大陸焦點 特派現場

中關村論壇開幕　丁薛祥：唯有開放合作才是正道

▲▼2026中關村論壇年會開幕，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國務院副總理丁薛祥。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

2026中關村論壇年會於3月25日至29日在北京舉辦，在今日開幕式暨全體會議上，大陸國務院副總理丁薛祥致辭表示，中國將加快推進高水準科技自立自強，並強調科技進步是世界性、時代性問題，唯有開放合作才是正道，「我們要攜手打破制約知識、技術、人才、資本等創新要素流動的壁壘，營造開放、公平、公正、非歧視的國際科技發展環境」。

中關村論壇是大陸面向全球科技創新交流合作的國家級平台，創辦於2007年，以「創新與發展」為永久主題。該論壇經大陸國務院批准舉辦，因此層級頗高。

開幕式主持人為北京市長殷勇，議程依序為中共中央政治局委員、北京市委書記尹力致辭，國際組織及機構代表致辭，中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥致辭並宣布開幕，以及成果發布。

丁薛祥致辭表示，十五五時期，中國將加快推進高水準科技自立自強，著力建設國際科技創新中心，打造科技強國重要戰略資源。他說，中國建設的國際科技創新中心具有一些共性特徵，首先是卓越的科技創新策略能力，國家戰略科技力量體系完備，在突破關鍵核心技術上發揮中堅作用，產出更多原創成果。

丁薛祥指出，其次是卓越的高端產業引領的科技創新和產業創新深度融合，不斷催生新質生產力，培育一批具有技術主導權的新興產業和未來產業集群。再次是卓越的科技資源和人才資源的集聚力，擴大科技領域高水準制度性開放，有效配置國際創新資源，吸引集聚全球優秀人才。

▲▼2026中關村論壇年會開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026中關村論壇年會開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

丁薛祥提出三點建議，一是建設更加開放包容的創新網絡。他說，科技進步是世界性、時代性問題，唯有開放合作才是正道。「我們要攜手打破制約知識、技術、人才、資本等創新要素流動的壁壘，營造開放、公平、公正、非歧視的國際科技發展環境。」

二是開展更加廣泛多元的科技合作，實現經濟社會發展可持續發展，對科技創新提出越來越高的要求，丁薛祥提到，要加強基礎前沿研究協同，為破解氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性問題提供更大的支撐。要聚焦人工智慧、生物科技、先進製造等領域，加強新興技術推廣應用，廣泛傳達各國經濟社會發展。

三是促進更加平等向善的科技，丁薛祥指出，科技是發展的引擎，也可能成為風險的源頭。要踐行真正的多邊主義，真正共同改革完善全球科技治理體系，加強智慧財產權保護，妥善應對科技發展可能帶來的規則衝突，社會風險挑戰，讓科技創新更好的造福各國人民。

本屆論壇年會由大陸科技部、國家發改委、工信部、國資委、中國科學院、中國工程院、中國科協和北京市政府共同主辦，以「科技創新與產業創新深度融合」為年度主題，設置論壇會議、成果發布、技術交易、前沿大賽、配套活動五大板塊，共百餘場活動。據官方消息，有來自100多個國家和地區的上千名嘉賓參與。

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