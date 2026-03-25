馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九接受聯合報專訪時直言，前幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。蕭旭岑今（25日）不滿表示，現在的重點不在於馬英九，他要正式的正告在背後的有心人士，「你們到底居心何在？為什麼在他擔任副主席之後，來發動這些攻擊？針對兩岸關係，針對鄭麗文主席，針對藍白要進行毀滅性的破壞？你們或許不太知道馬前總統的情況，但是現在已經事已至此，你們還要當幫兇嗎？」。

▲國民黨副主席蕭旭岑受訪。（圖／記者鄭毓齡攝）



對於馬英九在專訪中直言，「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；讓蕭旭岑25日凌晨發臉書回應，「馬英九忘記了很多事」。蕭今早受訪時表示，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步」，「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈」。

蕭旭岑提到，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步。我要跟馬家人說聲抱歉，我答應馬家人的承諾，我一定要保護馬總統到最後一刻，因此即使這陣子以來，有許多對我個人不實的污衊，我都忍受，因為我不想傷害到馬總統」，但今天已經是退無可退，因為有心人士操作，扯到他的清白，他也有家人，所以他必須要出來把話講清楚。

蕭旭岑說，現在的重點不在於馬英九，「我很心疼他」，但他要正式的正告在背後的有心人士，「你們到底居心何在？為什麼在他擔任副主席之後，來發動這些攻擊？針對兩岸關係，針對鄭麗文主席，針對藍白，要進行毀滅性的破壞？不惜讓綠營轉移掉核能的焦點，也要做這件事情。你們動機是什麼？同時也要呼籲像戴遐齡執行長，以及參與的一些人士，你們或許不太知道馬前總統的情況，但是現在已經事已至此，你們還要當幫兇嗎？」。

