新北男三峽山區用餐一半失蹤！姊急報案　迷途14小時尋獲

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區昨天（24日）晚間，有民眾向警方報案表示，家人在鳶峰路一間餐廳附近走失，希望警方協尋，警消立即派遣人員搜山，警方同時調閱監視器確認位置，發現男子進入鳶山步道後就未下山，疑似在山區迷途。今天（25日）早上傳出好消息，男子在大同路一間超商尋獲，目前正在派出所等待家屬。

▲林男在山區迷路14小時，今早順利平安尋獲，在警局等待家屬帶回。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天下午3時許，49歲林姓男子與姊姊相約在鳶峰路一間餐廳用餐，席間林男趁姐姐與店員聊天時，突然離開餐廳表示要去附近走走，當林男姊姊回神尋找時，赫然發現找不到弟弟，急忙前往警局報案協尋。警員調閱監視器，林男5點多從鳶山銅鐘進入鳶山步道，就未發現下山身影，研判可能在山區迷路。

▲林男在山區迷路，今早趁天色較亮走下山區。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方隨即通報消防單位協助，出動3個分隊及特搜人員共35名搜救人員進入山區搜索，並提醒附近店家注意協尋；所幸今早7時許，林男從大同路一帶下山，並待在超商內休息，店員立即通報警方，精確認為迷途的林男，初步檢查林男並未受傷，身體狀況良好，目前已帶回派出所，等待家屬前來帶回返家。

三峽分局表示，本案能迅速圓滿落幕，除警消即時反應外，也要感謝民眾提供線索。未來將持續加強山區巡查與民眾安全宣導，守護市民安全。

▲昨晚警消人員出動大批人力前往山區搜救。（圖／記者陸運陞翻攝）