「屁孩」指使領錢　車手零報酬還被判關1年

記者黃翊婷／台北報導

男子小剛（化名）去年4月間加入由暱稱「屁孩」等人所組成的詐騙集團，並與少年A輪流擔任車手，成功幫助詐團騙得10萬元。台北地院法官日前審理之後，依成年人與少年共犯3人以上共同詐欺取財罪，判處小剛有期徒刑1年。

▲小剛加入詐團擔任車手及收水手，結果一毛錢都沒有拿到，還要坐牢1年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小剛與少年A自2025年4月起加入某詐團，2人輪流擔任提款車手及收水手，並與詐團約定報酬為提款金額的2％；接著，該詐團成員在同年同月間假冒網路買家，透過話術誘導受害者匯款，再由暱稱「屁孩」的成員指示小剛、少年A去提領款項。

小剛與少年A前前後後一共提領5次，共計得手10萬元，少年A負責提款，小剛則負責收款，再將錢帶到附近市場的廁所，轉交給另一名詐團成員。後來事情露餡，小剛很快就被警方循線逮捕。

面對上述犯行，小剛在偵查及審理過程中均坦白承認，但強調自己沒有領到任何報酬。

台北地院法官認為，本案確實尚無證據可以證明小剛曾獲得報酬，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，過去沒有相關前科，但至今仍未與受害者達成調解或實際賠償損失，最終依成年人與少年共犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。