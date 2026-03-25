　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「屁孩」指使領錢　車手零報酬還被判關1年

記者黃翊婷／台北報導

男子小剛（化名）去年4月間加入由暱稱「屁孩」等人所組成的詐騙集團，並與少年A輪流擔任車手，成功幫助詐團騙得10萬元。台北地院法官日前審理之後，依成年人與少年共犯3人以上共同詐欺取財罪，判處小剛有期徒刑1年。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲小剛加入詐團擔任車手及收水手，結果一毛錢都沒有拿到，還要坐牢1年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小剛與少年A自2025年4月起加入某詐團，2人輪流擔任提款車手及收水手，並與詐團約定報酬為提款金額的2％；接著，該詐團成員在同年同月間假冒網路買家，透過話術誘導受害者匯款，再由暱稱「屁孩」的成員指示小剛、少年A去提領款項。

小剛與少年A前前後後一共提領5次，共計得手10萬元，少年A負責提款，小剛則負責收款，再將錢帶到附近市場的廁所，轉交給另一名詐團成員。後來事情露餡，小剛很快就被警方循線逮捕。

面對上述犯行，小剛在偵查及審理過程中均坦白承認，但強調自己沒有領到任何報酬。

台北地院法官認為，本案確實尚無證據可以證明小剛曾獲得報酬，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，過去沒有相關前科，但至今仍未與受害者達成調解或實際賠償損失，最終依成年人與少年共犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

彰化阿北超狂！平交道前「蛤蟆功」倒立看火車　網友全看傻

逼吃停經藥接客！竹聯幫信堂誘2泰女賣淫　9男女起訴求重刑

花蓮新城警會勘14處易肇事路段　跨單位合作強化交安措施

新北女誤上賊船遭騙2千萬！詐團還要她吐800萬　警一次抓4個

南投色警分局內偷拍女同事洗澡　害她天天焦慮...二審改判8月

滿月女嬰體內海洛因超標998倍　毒母狂嗑藥判1年2月定讞

嘉義惡房客落跑！短毛貓留屋內險脫水餓死　滿地糞便超噁畫面曝

佔用辦公室惹糾紛！行銷男地檢署出庭偷開直播　這下慘了

北市計程車左轉騎上行人庇護島　後座乘客飽受驚嚇

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

彰化阿北超狂！平交道前「蛤蟆功」倒立看火車　網友全看傻

逼吃停經藥接客！竹聯幫信堂誘2泰女賣淫　9男女起訴求重刑

花蓮新城警會勘14處易肇事路段　跨單位合作強化交安措施

新北女誤上賊船遭騙2千萬！詐團還要她吐800萬　警一次抓4個

南投色警分局內偷拍女同事洗澡　害她天天焦慮...二審改判8月

滿月女嬰體內海洛因超標998倍　毒母狂嗑藥判1年2月定讞

嘉義惡房客落跑！短毛貓留屋內險脫水餓死　滿地糞便超噁畫面曝

佔用辦公室惹糾紛！行銷男地檢署出庭偷開直播　這下慘了

北市計程車左轉騎上行人庇護島　後座乘客飽受驚嚇

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

德國總統罕見開砲！批川普打伊朗是「災難性錯誤」　違反國際法　

不想看獸醫出大事　橘白貓躲主人「鑽金屬椅卡死」鋸椅救援下場曝

輝達加持「美股光通訊」狂飆　台廠7檔連動亮燈漲停

藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

Jasper玩行李箱慘摔！　應采兒才剛講：別耍笨

社會熱門新聞

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

獨／林秉文遭槍殺　疑捲柬埔寨賭場糾紛惹禍

林秉文案疑有內鬼　3大死敵曝光

老闆性侵女藝人！宣傳活動「動粗逞慾」

中共官員問徐春鶯「李貞秀接班沒問題吧」

「中油最貪」徐漢押回警局畫面曝

買春見本尊「涼了半截」！ 賣淫女怒喊：他硬不起來

酒店小姐自稱曾是台積電工程師　暈船男登記才知黑歷史

獨／嗆知名網紅「去吃屎」　顧問公司老闆慘了

黑道領袖客死異鄉　竹聯、四海幫都有

更多熱門

相關新聞

台男涉詐在日被捕　落網辯：不知情

台男涉詐在日被捕　落網辯：不知情

日本香川縣破獲網路詐騙案，一名來自台灣的22歲男子，夥同同齡日籍共犯，透過社群平台傳送假訊息，向受害者詐取高達3048萬日圓（約新台幣614萬元），在得逞之前雙雙被捕。

幫詐70萬　車手全額賠償換5年緩刑

幫詐70萬　車手全額賠償換5年緩刑

「京圈富少」教炒股詐害500多人 「內幕群」投資指導從來沒賺過

「京圈富少」教炒股詐害500多人 「內幕群」投資指導從來沒賺過

遭詐2243萬要他全賠　投資客敗訴

遭詐2243萬要他全賠　投資客敗訴

詐騙也鎖定杜拜巧克力　85度C已報警

詐騙也鎖定杜拜巧克力　85度C已報警

關鍵字：

台北地院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面