羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

▲馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會人事風波延燒，24日週刊爆料，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職原因是前國安會秘書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」；馬英九更在專訪直言「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」。對此，媒體人羅友志今（25日）表示，馬英九看來很像朱元璋。當年賣命打下天下的，有幾個好下場？現在輪到蕭旭岑、鄭麗文，金殺蕭、朱卡鄭，熟悉的國民黨，回來了，恭喜，賴清德2028連任！

羅友志表示，馬英九看來很像朱元璋。當年馬政府時代賣命打下天下的，有幾個好下場？「以副秘書長的位子，背著馬王政爭原罪的羅智強」、「幫扛下中影案件，如今要鋃鐺入獄的蔡正元」、「揭發國務費、濟州島照片，讓扁政府破碎，民進黨形象重創的邱毅」、「成功打下台北縣，即將成為歷史上第一個新北市長的周錫瑋」、「更不用說自己找飯吃的蘇俊賓一干人等」。

羅友志表示，可惜呀，「有馬皇帝，沒有馬皇后」，卻有金宰相、朱大臣，上述人等對「金朱良臣」，再熟悉也不過了吧？

羅友志說，現在輪到蕭旭岑、鄭麗文，金殺蕭、朱卡鄭，熟悉的國民黨，回來了，恭喜，賴清德2028連任！

▼羅友志（圖／記者李毓康攝）