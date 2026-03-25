男失神蹲坐娃娃機店　桃園警助失聯遊子與母團聚

▲巡邏員警在娃娃機店發現神情落寞的蔡姓男子。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市43歲蔡姓男子因長年在外漂泊與家人斷絕聯繫許久，被母親通報為失蹤人口，巡邏員警在桃園市一處娃娃機店外發現神情落寞的蔡男，暖心上前關懷詢問查證後，發現他失蹤身份後立刻聯絡蔡母，讓母子重啟聯繫。

▲▼警方將蔡男帶回所，並電聯其母，讓母子重啟聯繫，蔡男開心的比讚。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，大園派出所副所長陳健綜、警員邱重霖於24日18時許執行巡邏勤務時，在大園區中山南路一處夾娃娃機店前，發現一名男子獨自蹲坐在店門口抽菸，眼神閃躲，神情顯得十分可疑，員警見狀隨即上前關心查證身分。

男子起初態度冷淡，但在警方溫和勸導及耐心詢問下，男子才配合提供資料，經查詢系統後發現，這名蔡姓男子竟是3月初被新北市蘆洲警分局通報在案的失蹤人口。

經了解，蔡男因長期在外打零工維生，習慣了漂泊不定的生活，並逐漸與家中斷了聯繫，母親因掛念兒子在音訊全無的情況下，無奈向警方報案尋人。員警在確認蔡男身分無誤後，先行將其帶回派出所提供飲水安撫情緒，並依程序辦理撤尋。並致電通知蔡母時，電話另一端傳來老人家驚喜且哽咽的聲音，並對大園警方的積極熱心連聲感謝。