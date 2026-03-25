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捷克參院議長訪台計畫恐生變！總理「計畫訪中」　掌控專機權限

▲▼ 捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克參議院議長維特齊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）計畫6月初再度訪台，但此行恐受政府整體對中外交布局牽動。捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）正評估訪問中國，兩項行程可能時間重疊，加上政府專機使用權已改由總理掌控，使維特齊訪台在時程與安排充滿變數，是否順利成行仍待觀察。

根據捷克週刊《尊重報》（Respekt），維特齊希望今年暑假前再次率團訪問台灣，延續2020年訪台後建立的交流基礎。不過，目前最大的不確定因素在於交通安排。由於巴比斯近期決定，政府專機調度權從國防部收歸總理直接決定，意味著維特齊能否搭乘專機訪台，將取決於行政部門的最終裁量。

報導指出，捷克政府今年規劃兩度訪問中國，時間點可能與維特齊訪台行程重疊，使外交操作更為敏感。外交人士透露，巴比斯正考慮藉由訪中改善雙邊關係並推動商業合作，但維特齊訪台可能對此構成干擾，尤其北京方面對此高度關注。

維特齊此行被視為台捷關係持續升溫的重要指標。他曾於2020年訪台，在立法院演說時以一句「我是台灣人」引發國際矚目，也帶動西方多國議員相繼訪台。談及此次再訪動機，他向《尊重報》表示，「台灣長期以來一直是我們的可靠夥伴，雙方30多年來在貿易、科技創新與文化領域合作成果顯著。」

他進一步指出，台灣企業已在捷克創造超過2.4萬個就業機會，並強調台灣在全球半導體產業的關鍵地位，「憑藉技術實力與務實精神，台灣已成為戰略性晶片生產不可或缺的一環。」

此外，他也提到台灣在國防技術上的進展，認為對正重新思考安全戰略的歐洲而言具有重要意義。

▲捷克參議院議長維特齊拜訪立法院，參觀文化走廊捷克特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長維特齊曾於2020年訪台。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，維特齊此次計畫率領龐大商務代表團訪台，並推動大學與研究機構深化合作，盼複製上次訪問成果。2020年訪台後，台灣曾向捷克的研究與創新領域投資約3300萬美元，為雙邊合作奠定基礎。他強調，「在當前國際局勢動盪之際，民主國家應該互相支持，透過面對面交流展現團結與友誼。」

然而，維特齊訪台也牽動中捷之間的微妙平衡。外交消息人士指出，北京可能對維特齊的訪台行程不滿，引發額外政治敏感性。外交人士直言，中方可能在談判中要求捷克方面限制維特齊使用政府專機，以降低訪問的政治象徵意義。

當被問及是否批准維特齊使用專機時，巴比斯僅簡短回應「政府決定」，未正面表態。此外，巴比斯的執政聯盟夥伴、由眾議院議長岡村富夫（Tomio Okamura）領導的「自由及直接民主黨」（SPD）私下對此持反對立場，甚至直言不應讓維特齊動用政府資源。

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