課後輔導男學生！女教師2度帶回租屋處嘿咻　認錯賠償換免囚

▲南投一名女教師和少年發生2次性行為，被告上法院。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名蔡姓女碩士生到某基金會當任教師，明知男學生小翰(化名)未滿14歲，仍將他帶回租屋處並發生2次性行為，事情爆發後蔡女被告上法院。南投地院審理，法官審酌蔡女認罪並賠償，依她犯2個對於未滿14歲之男子為性交罪，減刑處2年徒刑，緩刑5年，並須接受法治教育2場次。可上訴。

判決指出，少年小翰從2024年7月到8月間，每天下課後都會到某基金會參加輔導課，而蔡女為該基金會女老師，她明知道小翰未滿14歲，仍在2024年9至10月間某日，以及10月19日晚間8、9點，將小翰帶回她租屋處內，和小翰發生性關係，共得逞2次。事情曝光後，蔡女被告上法院。

全案經南投地院審理，法官審酌蔡女當時年紀尚輕，且沒有違反小翰意願，犯後始終坦承犯行，並和被害人達成調解等情，認為她因一時失慮犯下重罪後，已深具悔意，依刑法第59條替她減刑，另考量她碩士肄業，目前仍在學，經濟勉持等情，依蔡女犯2個對於未滿14歲之男子為性交罪，各處有期徒刑1年8月。應執行2年徒刑，緩刑5年，並接受法治教育2場次，且禁止對小翰實施不法侵害行為。

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