花蓮富里鄉振興經濟普發3千元　去年前設籍全都有

▲「花蓮縣富里鄉振興經濟禮金發放自治條例」，日前獲得富里鄉鄉民代表會正式審議通過。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉公所提報「花蓮縣富里鄉振興經濟禮金發放自治條例」，日前獲得富里鄉鄉民代表會正式審議通過，將針對符合資格的鄉民，每人發放新台幣3000 元現金。不僅是為了緩解鄉親的生活壓力，更期盼透過現金發放帶動地方消費商機，為富里經濟注入活水。

根據通過的條例，領取資格以114年 12月31日（含）前設籍於富里鄉之鄉民為準。每人發放3000 元現金，發放作業將依照戶政名冊編造。鄉公所強調，本次禮金將以一次性現金發放為原則。為了確保領取過程順暢便利，公所已成立跨課室專案小組加速作業，務求以最簡便、最貼心的方式服務鄉親。

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▲鄉長江東成期盼透過現金發放帶動地方消費商機為富里經濟注入活水。

富里鄉長江東成在法案通過後，特別向代表會主席及全體代表表達由衷的謝意。江東成感性地表示，這幾年富里鄉走得並不容易，從疫情的衝擊，到0918 大地震的震撼，再到多次強烈颱風對農作與家園的考驗，鄉親們展現了無比的韌性。「看著鄉親在災害中努力守住家園，那份不安與辛勞，我和公所團隊一直都感同身受。」

江東成誠摯地說：「真的非常感謝代表會主席與全體代表的全力支持，大家不分彼此、同心協力，讓這項惠民法案順利通過。我們希望這 3000 元的振興禮金，能為每個家庭減輕一點生活負擔，同時也鼓勵鄉親在鄉內消費，讓這筆資金轉化為帶動地方商機的力量，大家一起扶持、共渡難關。」

具體的領取時間、地點及相關證明文件，公所將於近期內另行正式公告，請鄉親留意相關訊息。公所表示，將秉持「透明、快速、便利」的原則，確保這份「暖心紅包」能順利交到每一位鄉親手中，一起為富里的未來打拼。