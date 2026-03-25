化學外洩模擬上場！台南消防跨大隊聯演　強化搶救應變力

▲台南市消防局第四、第五大隊於工廠辦理化學物質洩漏搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升面對突發災害的應變能力，台南市消防局第五救災救護大隊25日聯合第四救災救護大隊，於台南紡織股份有限公司太子廠舉辦化學物質洩漏災害搶救演練，透過實地、實兵方式進行模擬操作，全面強化第一線救災人員的戰術判斷與跨單位協調能力。

此次演練設定廠區內部發生化學物質洩漏事故，由場所人員先行進行初期應變，消防人員到場後依危害性化學品搶救程序，展開危害辨識、行動策略制定及區域管制等作業。整體過程比照真實災害情境進行，強調即時判斷與應變效率。

演練內容涵蓋多項關鍵救災技術，包括化學防護衣穿戴、人命搜救、洩漏物質偵檢與止漏處置，並特別模擬消防人員在救災過程中發生墜落意外時的緊急救援機制，強化團隊在高風險環境下的應變能力與安全意識。

台南市長黃偉哲表示，工廠一旦發生災害，往往伴隨重大人員傷亡與財產損失風險，平時透過演練提升防災觀念與應變能力至關重要。透過消防單位與企業場所共同合作辦理演練，可有效提升整體防救災效能，確保市民生命與財產安全。

消防局長楊宗林指出，消防局持續推動各單位聯合演練，不僅能強化實務搶救能力，也能提升跨單位合作默契，讓救災行動更加精準有效。他同時提醒民眾，火災發生時應以自身安全為優先，迅速避難逃生，成功離開火場後切勿再返回現場救人或搶救財物，以免造成更大危險。