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未來一周3波鋒面通過　後天雨區擴大

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周有3波鋒面通過，今天北台灣溫度略為下降，水氣增多，周五降雨範圍擴大，北部、東半部及中部都有雨，周末短暫轉為穩定天氣，下周二又有另一波鋒面接近，降雨更明顯。

中央氣象署預報員李孟軒表示，未來一周天氣變化快速，有3波鋒面通過、東北季風增強，主要影響北部及東半部。目前日本南方海面到台灣東部近海鋒面影響，東半部有零星降雨，北部及馬祖有局部霧及低雲。

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李孟軒指出，今天北部及宜花高溫下降為25度，台東、中南部仍有29至31度，花蓮、台東有局部短暫陣雨，宜蘭、基隆北海岸及午後南部山區有零星雨，其他地區多雲到晴，感受舒適。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

他表示，明天東北季風減弱，降雨減少，僅東半部及午後中南部山區有零星雨。周五凌晨又有一道鋒面接近，降雨增加，北部、東半部有短暫陣雨，中部也有零星雨勢。

他指出，周六東北季風減弱，僅東半部有短暫陣雨，午後南部山區有零星雨。下周二又有鋒面通過，且結構較扎實，降雨範圍廣泛，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其中，中部以北、宜蘭有局部雷雨。

溫度方面，李孟軒表示，東北季風影響期間，北部高溫略降為24至25度，其中，周六至下周日各地感受溫暖，低溫變化不大。

另外，他也說，今天上午、明天晚間及周五清晨台中以北、馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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