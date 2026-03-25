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「扣牌免繳回」全是騙局　屏東監理站：恐挨重罰+拖吊車輛

▲屏東監理站籲勿信「扣牌免繳回」代辦謠言。（圖／屏東監理站提供）

▲屏東監理站籲勿信「扣牌免繳回」代辦謠言。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導　

針對近期網路上出現標榜「專業處理各式吊扣牌照」，並以「車牌免繳回」、「扣牌期間可行駛」等代辦宣傳網頁，宣稱超速、酒駕或噪音改裝扣牌「無需將牌照繳回監理站即可起算扣牌期」，誘使民眾繳交高額代辦費，還誤以為有合法漏洞可鑽，屏東監理站提醒，此類行為不僅無法規避法律制裁，更會讓車主陷入更嚴重的處罰風險與金錢損失。

屏東監理站站長羅振瑞指出，違法代辦業者通常透過社交媒體或網頁廣告，精準鎖定因嚴重超速、違規而面臨吊扣牌照處分的車主，業者常宣稱擁有「特殊管道」或「法律漏洞」，甚至誤導民眾可以在牌照註銷或處分期間繼續上路。

「這些說法完全是利用民眾對交通法規的不熟悉所編造的謊言」羅振瑞強調，法律並無所謂不用繳回牌照也能執行處分的空間，請民眾守住荷包，切勿聽信非法業者「100%專業處理」的保證，以免淪為違法受害者。

羅振瑞站長呼籲民眾，自114年9月30日起，修正後之《道路交通管理處罰條例》第12條已大幅加重處罰，處汽車所有人新臺幣3,600元以上3萬6,000元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛。業者利用民眾對交通法規及裁處程序的不熟悉，採取違法手段誤導民眾，使其在牌照已被註銷或處分生效的情況下違法上路，不僅無法解決扣牌問題，更可能導致車主面臨更嚴厲的行政裁罰與法律責任。請民眾務必依據裁決書之規定，於期限內將牌照繳回至指定地點執行處分，切勿提供身分證件、行照等個資給非法代辦，以維護自身權益，避免因小失大。

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