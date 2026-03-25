滿月女嬰體內海洛因超標998倍　毒母狂嗑藥判1年2月定讞

▲女子在家吸毒，導致女嬰吸食二手毒品，體內毒品濃度飆升。此為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

有多項毒品前科的高雄市葉姓女子，2022年9月生下女兒後，不顧女兒就在身旁，竟肆無忌憚的吸食各樣毒品。直到2022年10月被查獲，才剛滿月的女嬰體內海洛因超標998倍，還有二、三級毒品反應也都超標上百倍。一審將葉女判刑8月，但二審加重改判刑1年2月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，葉女有多項施用毒品前科，2018年起就因此多次入獄，但未能戒除毒癮。她2022年9月生下一名女嬰，但毒癮使然，她多次在家中肆無忌憚的施用毒品，不顧身旁的女嬰年幼，讓女兒吸入她呼出的毒品二手菸，一直到2022年10月7日遭檢警在鳳山區查獲，當時女嬰才剛滿月而已。

女嬰因體重過輕、貧血被送醫治療，期間醫生採取女嬰毛髮化驗，發現她體內有高濃度的「6-乙醯嗎啡」（9千979奈克/每毫克頭髮）、甲基安非他命（7萬8979奈克/每毫克頭髮）、愷他命（1萬3659奈克/每毫克頭髮）。而「6-乙醯嗎啡」是第一級毒品海洛因在體內的特異性代謝產物，依照行政院公布的成人臨界值為10奈克/每毫克頭髮，等於女嬰體內海洛因超標998倍！另外二級毒品甲基海洛因也超標158倍、第三級毒品愷他命超標136倍。因此醫院推斷女嬰體內已達到生理成癮的階段，需每日多次施用，以免產生戒斷現象。

檢方偵辦後，將葉女依照「妨害幼童發育罪」提起公訴。一審高雄地方法院審理後，將葉女判處有期徒刑8月。案件上訴第二審，高等法院高雄分院審理後，認為葉女的行為對女嬰身心健全及發育的負面影響至深且鉅，因此加重改判有期徒刑1年2月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。