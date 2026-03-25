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嘉義惡房客落跑！短毛貓留屋內險脫水餓死　滿地糞便超噁畫面曝

▲▼房客人間蒸發竟「留貓顧家」！貓咪受困險餓死　嘉縣重罰11萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣近日發生一起令人髮指的寵物棄養案，一名李姓租客在租約到期後走人失聯，竟將飼養的美國短毛貓棄置於租屋處，嘉義縣家畜疾病防治所（下稱家畜所）接獲通報後入內救援，發現受困貓咪已瘦到皮包骨，險些因飢餓與脫水喪命，依《動保法》等法規對該名狠心飼主重罰11萬元。

▲▼ 房客人間蒸發竟「留貓顧家」！貓咪受困險餓死　嘉縣重罰11萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

據了解，該名房客因長期欠租且音訊全無，房東在聯繫其任職單位，確認他離職後，於近日入屋清理，不料推開門後，映入眼簾的竟是滿地排泄物與垃圾，空氣中瀰漫著令人作嘔的惡臭，在一片狼藉中，房東發現了一隻瘦骨嶙峋的美國短毛貓，蜷縮在角落瑟瑟發抖。

動保稽查員到場勘查發現，貓咪疑似因極度飢餓，曾試圖抓破空的飼料袋尋找碎屑，現場完全沒有飲水，生存環境極其惡劣。家畜所獸醫師表示，這隻貓受困時間過長，整體健康狀況雖然勉強無礙，但若再晚幾天發現，恐將活活餓死。

▲▼ 房客人間蒸發竟「留貓顧家」！貓咪受困險餓死　嘉縣重罰11萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所發公文要求飼主說明，但李姓飼主始終採取避不出面，家畜所認定他棄養行為屬實，且查出該貓隻不僅未進行絕育手術，也未按規定施打狂犬病疫苗。

▲▼ 房客人間蒸發竟「留貓顧家」！貓咪受困險餓死　嘉縣重罰11萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所決定祭出重罰，針對「惡意棄養」、「未絕育」及「未施打狂犬病疫苗」三項違規事實，合計裁罰新台幣11萬元。家畜所長林珮如強調，飼主應負起終身照顧責任，目前李姓飼主已被列入認養黑名單，終身不得再從公立收容所領養任何動物。

▲▼ 房客人間蒸發竟「留貓顧家」！貓咪受困險餓死　嘉縣重罰11萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣農業處長許彰敏感嘆，統計顯示約七成的動保民怨源自於「有主犬貓」的疏忽管理。他呼籲民眾在飼養寵物前應審慎評估，若遇經濟困境或遷居，應積極尋求親友或合法管道協助轉讓，而非任其自生自滅。

▲▼ 房客人間蒸發竟「留貓顧家」！貓咪受困險餓死　嘉縣重罰11萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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