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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重啟核電要多久？　龔明鑫：延役檢查至少要1年半

▲經濟部長龔明鑫出席委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前宣布，政府已依法啟動重啟核二、核三程序，引起各界議論。針對相關時程，經濟部長龔明鑫今（25日）表示，台電已依規定啟動自主安全檢查和再運轉計畫，時程約1.5年至2年，至於核安會會審查多久，「就不是我們的權責了，那是核安會的權責」，因此沒辦法預估何時會真正重啟。

立法院經濟委員會今（25日）邀請經濟部長龔明鑫率台灣電力公司董事長曾文生就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。

針對核二、核三延役時程，龔明鑫表示，現在就是按照核安會相關規定啟動自主安全檢查和再運轉計畫，遞送到核安會去審查；台電部分，自主安全檢查時程約1.5年至2年，至於核安會會審查多久，「就不是我們的權責了，那是核安會的權責」。所以以時程來講，什麼時候可以真正重啟，「我這邊就沒有辦法預估，我們只能知道我們的部分」。

龔明鑫指出，因為目前核電廠還在自主安全檢查階段，實際延役成本較難估算。比如核三廠等設施已運轉40年，必須等到西屋公司等原廠公司專業人員進行全面檢測，確認基礎設施老化狀態，才能進一步評估成本多少。

核廢料處理部分，龔明鑫說，目前國際處理分為幾個時程，短期燃料池濕式貯存、中期採用乾式貯存，以及最終處置。目前全球僅芬蘭有最終處置場規劃，台灣現階段重點在做好乾式貯存，也已啟動專責辦公室負責。

至於專家示警天然氣存量不足，我方規劃為何？龔明鑫說，天然氣部分，現在透過國際調度，都蠻順利的，3、4、5月都已完備，正在進行6月份調度，進度也已達到一半，基本上不會有什麼問題。核融合等新技術部分，會持續關注，國家原子能科技研究院也推動相關計畫，並持續追蹤、觀察與研究。

媒體也關切，中東戰爭是否造成台灣消費緊縮？龔明鑫表示，1、2月份昨天才公布，目前來看，不管是批發零售還是餐飲，都相對去年成長，短時間內還沒看到這樣的現象。

由於電價審議會即將召開，電價是否會調漲？龔明鑫說明，電價審議由審議會決定，但穩定物價是政府重要政策方向，會向審議會表達看法與態度。

此外，有關特斯拉執行長馬斯克要挖腳台灣人才、台積電人才部分，龔明鑫說，台灣半導體人才，這40、50年來，生態體系是全世界最有效率的，如果只挖腳1、2個人的話，可能產生效益有限，過去經驗也看得出來，所以不用太擔心，而且這也是傳言而已。

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