哈利王子、梅根住4.7億豪宅當惡鄰？　鄰居爆大家都避開

▲哈利王子和梅根移居美國後，過著閒雲野鶴的生活。（圖／翻攝meghan IG）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，與一雙兒女定居美國加州蒙特斯托豪宅。然而，近日夫妻倆不只與Netflix合作傳出嫌隙，就連豪宅的鄰居，似乎也與他們漸漸保持距離。

人際關係冷卻？ 索取無度惹議？

根據《Page Six》報導，有當地消息人士透露，哈利與梅根在社區的人際關係近年逐漸轉冷，「大家都在避開他們，沒有人想被看到和他們走在一起」。不過，消息強調，這樣的「冷處理」並非近期的負面報導所致，而是長年積累下來的結果。

報導指出，早前有媒體爆料，Netflix執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）與哈利、梅根開會時，要求律師在場，但Netflix與梅根律師都駁斥相關說法。但即使撇除這些爭議，當地居民對兩人的觀感也變了。

▲哈利與梅根與一雙兒女生活在蒙特斯托的豪宅中，裡面有小橋流水，宛如世外桃源。（圖／翻攝meghan IG）

一名知情人士直言：「這不是仇恨，而是大家慢慢意識到，他們總是在索取，卻毫無自知，讓人感到疲憊。」坦言社區對兩人的態度一開始是歡迎，但已變成冷淡疏離。

對此，接近哈利與梅根的消息來源駁斥此說法，強調兩人「與鄰居關係良好，也很喜歡這個社區」，並指他們一直以來都希望能在當地低調生活，保有隱私。

▲哈利與梅根位於加州蒙特斯托的豪宅，是名人聚集的高隱私社區。（圖／翻攝Google Map）

低調生活破功？ 形象出現裂痕？

事實上，哈利與梅根2020年淡出英國王室高級成員行列後，移居美國加州，並以1,465萬美元（約新台幣4.7億元）購入蒙特斯托豪宅。該區域與高度隱私聞名，吸引許多名人，包括歐普拉（Oprah Winfrey）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等好萊塢名人都住在那裡。

此外，當年影星莎朗史東（Sharon Stone）曾公開力挺哈利與梅根，表示他們搬到那裡，並不是為了利用社區，而是希望成為其中一份子。然而，隨著時間一天天過去，哈利夫婦的正面形象似乎逐漸出現裂痕。

▲梅根在家中花園與女兒莉莉貝插花，宣傳自創品牌產品。（圖／翻攝meghan IG）

早在2024年12月，一名鄰居理查德米尼亞茲（Richard Mineards）就在紀錄片中直言，梅根「不能幫社區加分」，認為她鮮少參與社區活動，也幾乎不公開露面，反而是哈利偶爾會與外界互動。

梅根近日才在自家花園，與4歲女兒莉莉貝（Lilibet）一起拍攝母女照，替自創品牌「As Ever」宣傳售價225美元（約新台幣7,200元）的花茶禮盒。「As Ever」是梅根因Netflix影集《愛你的梅根》衍生出的個人品牌，但雙方已結束11個月的合作。Netflix先前表示，原本就規劃讓品牌未來獨立發展，並不會影響和哈利夫婦合作的整體架構。



更多鏡週刊報導

威廉王子一番話掀爭議！未來國王不虔誠？ 被指「不如梅根、凱特」

哈利王子4歲女兒化身「紅髮花仙子」！ 梅根甜喊：媽咪的小幫手

梅根開會「忽然搞消失」還打斷哈利王子！ Netflix內部爆「受夠了」