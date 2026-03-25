無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

記者崔至雲／台北報導

前總統馬英九接受媒體訪問時指出，基金會前執行長、國民黨副主席蕭旭岑到大陸時，不清楚有沒有財務上的往來。疑似懷疑其財務狀況不清。蕭旭岑今（25日）受訪時表示，「長輩這樣子講，你能說什麼？我都有跟你報告，我們去學生交流，回來之後也有跟你報告，你也囑咐我們跟對方相關人士打招呼。結果你現在就是懷疑東懷疑西，我很無奈」。至於馬英九何時開始「忘記了」，他無法評論，但事發後曾試圖聯繫馬英九，盼至少能聽他解釋，「但他完全不見我。我也很遺憾」。

▲國民黨副主席蕭旭岑受訪。（圖／記者鄭毓齡攝）



馬英九基金會人事風波延燒，馬英九昨接受聯合報專訪表示， 蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。

對於這樣的人事案，傳出是前幕僚金溥聰操作？蕭旭岑表示，他不清楚金溥聰扮演什麼角色，也許媒體要去問他，不知道有心人士有沒有包括他，「但是確實在這個時間點非常地奇怪，為什麼在我擔任副主席、推動兩岸交流，而且現在是兩岸關係最重要的時候，來發動這樣的一個攻擊，莫須有的罪名？」

蕭旭岑說，小小的一個基金會，他這幾天接到多少人跟他說，「你們那麼辛苦，基金會還要跟其他人的基金會合辦活動，場地都要協調，這麼少的資源，還在指控你們，真是看不過去」，也有年輕的媒體同業安慰他，「真正保護馬總統的人被趕出去；完全不想保護馬總統、只想利用馬總統的人卻進來了」，「我言盡於此」。

對於馬英九指出，蕭旭岑去大陸受到歡迎和接待是因為馬英九基金會，「但他和王光慈到大陸談話的細節，他怎麼會知道？他們有沒有接受捐款，也要查清楚。」蕭旭岑表示，「長輩這樣子講，你能說什麼？我都有跟你報告，我們去學生交流，回來之後也有跟你報告，你也囑咐我們跟對方相關人士打招呼。結果你現在就是懷疑東懷疑西，我很無奈」。

另，媒體追問，馬總統是在什麼時候開始會忘記這些事情的？蕭旭岑說，「我只能就事實來陳述，就是有些事情馬前總統忘記了。至於其他的我無法評論」。媒體再問，這期間有去關心過馬總統嗎？蕭旭岑說，「這幾天我一直…從事發到現在，馬總統完全不願意聽我解釋、聽我說明。我試圖聯繫他，希望去見他。我想說這十六、七年來我們這樣子互動，至少他應該會聽我解釋，但他完全不見我。我也很遺憾」。

媒體再問，「有人覺得說，這個馬總統在外界有說他有失智的這個疑雲，所以是真的嗎？」，蕭旭岑回應，他只能就事實陳述說，很多事情他忘了，「而且他就是會去……我認為是完全沒有理由的去懷疑。但是其他的我沒有辦法去評論」。