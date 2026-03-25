朱鳳蓮解釋「統一後」基建會更好：遠遠超出孫中山建國方略設想

▲大陸廈金大橋主體示意圖。（圖／翻攝廈門市交通運輸局）

記者魏有德／綜合報導

大陸素有「基建狂魔」之稱，大陸國台辦日前提出「統一後」七個更好，其中，便包括台灣基礎建設在「統一後」會更加完備，引起輿論關注。對此，國台辦發言人朱鳳蓮進一步詮釋稱，在「十四五」時期的基礎建設從大陸推展到世界，「孫中山先生在《建國方略》中構想的宏偉藍圖早已實現，而且許多成就遠遠超出了中山先生的設想。」

▲大陸廈金大橋主體示意圖。（圖／翻攝廈門市交通運輸局）

朱鳳蓮舉例稱，「統一後」可以幫助台灣迅速建成環島高鐵，建設更多連接台灣東西部的高速公路，兩岸基礎設施聯通將逐步變為現實，可以共同建設研究多年的海峽快速通道，讓「天塹變通途”」，台灣民眾可以從本島出發、沿京台高速公路自駕到北京來遊覽。

朱鳳蓮表示，進入「十五五」時期，大陸將加速構建現代化基礎設施體系，109項重大工程項目中與基礎設施直接相關的有23項，不僅將進一步提升交通、水利、能源等基礎設施建設，同時還將加強重大科技基礎設施、信息通信網路、算力網路等新型基礎設施建設。

朱鳳蓮指出，「和平統一後，大陸強大的基礎設施建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持，台灣地區的交通、能源、農林、水利、城市更新等基礎設施將得到重建和升級，台灣同胞的生活必將因此獲得更多便利。」

朱鳳蓮強調，「和平統一將是台灣基礎設施、新型基礎設施煥然一新的起點。希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣追求兩岸和平統一，讓自己工作、生活的家園變得更暢通、更便捷、更美好。」