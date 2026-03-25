172KM大長征！徐漢5天逃亡路線圖曝光　女性友人助逃跑隔天遭羈押

▲「中油最貪執行長」徐漢逃亡5天路線曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪2700萬，23日宣判前夕卻剪斷電子腳鐐落跑，引發譁然，然而逃亡5天後於24日晚間在台東山區被逮捕，並押回楠梓分局，移送法院後續將決定是否重新羈押。事實上在徐漢逃跑翌日，警方就逮捕協助逃亡的林姓女友人且聲押獲准。

徐漢曾遭羈押長達1年半，直到2025年6月以500萬交保，並配戴電子腳鐐、限制出境出海。本月19日上午徐漢現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是進到台鐵新左營站，搭區間車南下到屏東潮州，再攔計程車至萬巒，行經萬巒鄉中正路一帶時，竟刻意挑選沒有監視器的林邊溪堤防附近提前下車，下午1時55分，徐漢持剪刀剪斷電子腳鐐後失聯。

▲法官將決定是否重新羈押徐漢。（圖／民眾提供）



但警方持續擴大調閱監視器，層層過濾搜索徐漢蹤跡，鎖定一輛白色轎車接應徐漢逃亡，最終在24日晚上8時，警方於台東太麻里一處休閒農莊逮捕徐漢與涉嫌接應的林姓友人，總計5天逃亡約172公里的大長征就此結束。

事實上除了涉嫌接應的林姓友人外，檢警在徐漢逃亡隔天的20日，就前往循線徐漢的林姓女友人住處進行搜索，將林女拘提到案，訊問後檢方依藏匿人犯罪向法院聲押獲准，至於如何規劃等詳細案情，還有待調查釐清。