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不只喊「打台灣捐4億」！爭議講師張雪峰還曾嗆：文科都是服務業

記者廖翊慈／綜合報導

中國41歲知名補教名師張雪峰的公司24日證實張雪峰心源性猝死，瞬間衝上微博熱搜。張雪峰生前因多次極端發言，被稱為爭議型講師，其中包括去年中共「九三閱兵」時，他曾激動表示，祖國要統一時，槍聲打響那一天，他至少捐5000萬，整體最起碼捐「一個億」（人民幣，下同，約台幣4.2億元）。

張雪峰因課堂上「敢講」的性格，時常引發熱議。他時常批評，文科學生就是注定做服務業、窮人讀書沒有選擇專業的權利，甚至還直言女生考研為的就是嫁得好等等，以下整理出張雪峰「爭議名場面」。

▲張雪峰猝死。（圖／翻攝自微博）

▲張雪峰猝死。（圖／翻攝自微博）

爭議言論1：狠批新聞系「報了我打斷腿」

張雪峰早期因一段考研講座影片爆紅，當時他在分析專業就業前景時，直言「新聞學已經完了」，甚至說出「我孩子要是報新聞，我一定打斷他腿，閉眼摸一個專業都比新聞強」。他主張新聞業薪資低、就業競爭激烈，認為普通家庭學生應避開。當時他被批歧視文科、言語過激，也被學界認為誤導學生對新聞專業的價值判斷。

爭議言論2：「文科都是服務業，就是『舔』」

隨著知名度上升，張雪峰在各類講座中持續強調理工科優勢，並多次點名哲學、歷史、漢語等文科專業。多次表示「所有的文科專業都叫服務業，總結成一個字就是『舔』」、「甲方都是對的，爺我給你笑一個吧，這就叫服務業。」 他認為文科多數職位需面對客戶、上級或市場需求，缺乏技術門檻與議價能力。當時被批用詞粗俗且貶低職業尊嚴，被批侮辱文科從業者，也加劇社會對文科價值的負面印象。

▲公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

▲公司證實已死亡。（圖／翻攝微博）

爭議言論3：「女生考研是為了嫁得更好」

在分析考研動機時，張雪峰曾提到，部分女生選擇考研或提升學歷，與婚戀市場競爭力有關。他認為，學歷在婚戀市場中具有「加分效果」。此言論被批帶有性別刻板印象，將女性教育目的簡化為「嫁得好」，引發對性別歧視與價值觀偏差的批評。

▲張雪峰多個平台同步遭到封禁。（圖／翻攝紅星新聞）

▲張雪峰多個平台同步遭到封禁。（圖／翻攝紅星新聞）

▲張雪峰多個平台同步遭到封禁。（圖／翻攝紅星新聞，上同）

爭議言論4：「窮人不要亂選專業」、「普通家庭不配談夢想」

在談及志願填報時，他特別區分「家庭條件」。他認為，資源有限者應選穩定高薪專業，普通家庭試誤成本低，必須追求「穩」和「錢」，談論情懷是奢侈且不負責任的。當時他被質疑強化階級固化，讓弱勢學生選擇更受限制。

爭議言論5：「選專業就是為了賺錢」

張雪峰長期一貫主張該想法，在志願填報與考研輔導中，他反覆強調「普通家庭沒有試錯成本」。他認為，教育對多數人而言是「改變階級的工具」，應優先考慮回報率。而他也被批，將教育完全工具化，忽略興趣、理想與長期發展。

▲▼中國補教名師張雪峰。（圖／翻攝微博）

▲▼中國補教名師張雪峰。（圖／翻攝微博）

▲大陸補教網紅張雪峰。（圖／翻攝紅星新聞）

爭議言論6：醫學、教師職業「不值得選」

在分析熱門專業時，他對醫學與師範類提出負面觀點，「勸人學醫，天打雷劈。」他指出，醫學培養周期長、壓力大，教師薪資回報有限。當時引發醫護與教育界不滿，但也有網友認為「說出現實」。

▲張雪峰曾嗆「捐4億」支持攻台。（圖／翻攝微博）

▲張雪峰曾嗆「捐4億」支持攻台。（圖／翻攝微博）

爭議言論7：「如果打台灣就捐一個億」

2025年9月3日（抗戰勝利紀念日／九三閱兵期間），他在公司員工觀看閱兵後表示，「槍聲打響的那一天，我他媽至少捐5000萬（個人），公司整體最起碼捐他媽一億！我公司帳上永遠有這個錢，隨時可捐！」該言論包含大量粗口，如「他媽的」、「老子」等，情緒極其激昂。當時他被認為，是在表達立場、迎合輿論氛圍，是在吃「愛國飯」。該言論涉及敏感兩岸議題，被批消費戰爭、言論過激，也引發兩岸網路熱議。

當時事發不久之後，他的抖音、快手、微博、B站、小紅書等社交平台帳號就被禁止關注。微博給出的說明是，「該用戶因違反法律法規或『微博社區公約』被禁止關注。」

▲張雪峰微博已改成黑白。（圖／翻攝微博）

▲張雪峰微博已改成黑白。（圖／翻攝微博）

張雪峰生於1984年，原本是考研補習機構講師，因一段分析大學志願與科系選擇的演講影片，在網路瘋傳而爆紅，他的言語風格非常犀利，擁有不少死忠粉絲，但也常受到批評。

張雪峰所創立的公司蘇州峰學蔚來教育科技晚間9點多發出公告，證實張雪峰已經過世，「親愛的張雪峰老師因心源性猝死全力搶救無效，於3月24日下午3時50分在蘇州逝世。」公告中也提到，張雪峰出身寒門，一生心繫廣大學子，深耕教育產業，始終以捐資助學、助力學子成長為己任，以赤誠之心踐行教育理想，嘉言懿行，啟迪後人。

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