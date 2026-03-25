297刀剁爛全盲房東臉部！兇嫌出庭「搓腳享受」二審仍判19年

▲陳進財297刀殺害二房東，高等法院二審仍判刑19年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市老翁陳進財，因積欠失明的二房東債務，2024年6月間2人起了糾紛，陳男持刀砍殺對方近300刀，將被害人臉全都剁爛，一審台北地院國民法官將陳男判刑19年。案經上訴，高等法院二審審理期間，陳男還在庭上不顧被害家屬陳述，自在的搓揉腳部。全案於25日宣判，高院駁回上訴，維持19年刑度。可上訴。

檢方起訴指稱，現年70歲的陳男，向死者、當時78歲的顏姓二房東，分租台北市萬華區民和街的房子。陳男嗜賭，經常向死者借錢，2人也因此經常發生口角。

案發於2024年6月9日上午7點多，當時陳男不滿遭死者催債，竟持3把刀攻擊全盲的死者。根據法醫的驗屍報告，死者身上刀傷多達297處，引發出血性休克，當場死亡。檢警循線逮捕陳男，並依照殺人罪嫌提起公訴。一審台北地院國民法官審理後，認為陳男雖然手段兇殘，但符合自首減刑要件，予以減刑，最後判刑19年。案件上訴第二審。

高等法院二審審理期間，傳喚被害人家屬到庭陳述意見。當時死者兒子悲憤表示，「我爸被砍成一團肉泥，倒在磨石子地板上。我後來看案發現場的照片時，我根本分不清哪邊是我爸？哪邊是地板？」建請法院重判無期徒刑。

不料庭上的陳男根本沒在聽，低頭搓揉自己的腳部，非常享受，一度還閉上雙眼。之後合議庭法官詢問陳男有什麼最後的意見？陳男表示，自己想跟家屬道歉，但家屬完全不接受，不正眼看他，「他們都不理我。」

全案於25日宣判，高院認為一審國民法官認定事實、適用法律並無違誤，尊重國民法官的決定，因此駁回上訴，維持19年的刑度。陳男雖到庭聆聽宣判，但面無表情，也無任何陳述，還押看守所。