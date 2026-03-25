看IG限動不想被發現？大票曝一招「偷看技巧」：不會被記錄到

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

instagram的限時動態功能可以分享自己的狀態、心情，貼文在一日後就會消失，是許多用戶愛用的功能。近日有網友抱怨，過去能用「左右滑偷看」的方法失效了，就算只是從旁邊滑進去看，也會被系統記錄觀看紀錄，甚至重複觀看時名字還會被排到前面，話題引發討論。

該名網友在Dcard發文「IG不能偷看限動了；（」，提到以前只要先點開左右兩邊帳號的限動，再往旁邊拉，就能偷偷看到想看的人的限動且不會留下紀錄。但他近期測試，卻發現這個方法已經失效，「偷偷從旁邊看一樣會被紀錄到」，讓他相當錯愕。不只如此，如果對同一則限動重複觀看，自己的帳號還會被系統往前排序，變得更加顯眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引發熱議，不少人驚訝原來曾有「偷看技巧」，「原來有這種操作」、「我不知道有這鬼東西，我都大大方方的看。」

不過，原PO提到的方法，其實很多用戶都曉得，還補充沒有不能偷看，「用電腦看啊！左右兩邊都可以偷偷看到」、「如果是蘋果的話，可以點進對方的主頁，然後往下拉一點點之後，可以點對方的限動，可以一篇一篇的看。」「剛用我的大小帳測試，左右滑往旁邊拉一樣可以偷看耶～不會被記錄到」、「有啊！還是可以左右瞄啊！」