美前防長示警！　現在宣布戰勝等同「荷莫茲海峽拱手送伊朗」

▲ 伊朗強調，荷莫茲海峽不開放交戰國進入。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）23日在休士頓CERAWeek能源大會上警告，若華府此時宣布對伊朗戰爭告終，形同將荷莫茲海峽控制權拱手讓給德黑蘭。這條海峽承載全球20%的石油運輸量，自上月美國與以色列聯手空襲伊朗目標後，德黑蘭已實質封鎖這條戰略水道。

馬提斯：現在宣布勝利等於承認伊朗擁有海峽

根據《福斯新聞》，馬提斯直言，「若我們現在宣布勝利，伊朗就會宣稱他們擁有海峽，每艘通過的船隻都得繳稅。」他強調美方目前處境艱難，「我看不出有多少選項可選。」

儘管總統川普宣布暫停空襲伊朗能源設施5天，馬提斯仍認為雙方難以達成妥協，「雙方目前都沒有能力迫使對方讓步，歷史上從未有單靠空中武力就能改變政權的先例。」

伊朗聲稱向油輪收200萬美元過路費

白宮發言人則向《福斯新聞》表示，川普相信荷莫茲海峽很快就會重新開放，「史詩怒火行動」旨在終結伊朗威脅海峽航運的能力。但伊朗國會議員波魯傑迪（Alaeddin Boroujerdi）向官媒透露，德黑蘭當局正向部分油輪收取200萬美元過路費，「這反映了伊朗的實力。」

川普日前在社群平台發文警告，若伊朗48小時內不完全開放海峽，美軍將轟炸其電力設施，「從最大的開始炸！」伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則在X平台回應，海峽對所有人開放，「除了那些侵犯我們領土的國家。」