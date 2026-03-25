　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會近日爆出人事清洗，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職和切割；馬英九在專訪時更直言，「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；讓蕭旭岑25日凌晨發臉書回應，「馬英九忘記了很多事」。蕭今早受訪時表示，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步」，「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈」。

▲國民黨副主席蕭旭岑受訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑受訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

對於馬英九接受專訪的言論，蕭旭岑提到，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步。我要跟馬家人說聲抱歉，我答應馬家人的承諾，我一定要保護馬總統到最後一刻，因此即使這陣子以來，有許多對我個人不實的污衊，我都忍受，因為我不想傷害到馬總統」，但今天已經是退無可退，因為有心人士操作，扯到他的清白，他也有家人，所以他必須要出來把話講清楚。

蕭旭岑指出，他們在馬英九基金會工作，大家都知道馬英九的習慣，從總統府，他什麼事都跟他報告，例如說他去幫柯文哲主席站台，也經過馬的同意，像這樣的事情，一定都會報告。但是，最近這幾年，「很多事情他忘了」，他在臉書也有提到很多例子，他就不再贅述。「我真的很難過，因為我非常的敬愛馬總統，我不想要傷害到他，但是有心人士躲在背後，利用馬總統的情況，對我、對國民黨，傷害兩岸關係，我不得不站出來」。

「馬總統指控我背信，這是不可能的，我什麼事情都跟他報告」，蕭旭岑無奈表示，像包含王光慈執行長任命案等，董事會都有會議紀錄，也有董事在場。諸如此類有很多例子。事情發生之後，也有一位老長官打電話跟他說，馬總統在早上還問他，「為什麼旭岑跟光慈離開了？」到下午就說，「這兩個人很可惡，要法辦。」，「我很心酸，我很無奈」。

對於馬英九在媒體上表示，「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？他們沒有告訴我」。蕭旭岑直言，「我很無奈，我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈」。

蕭旭岑說，現在的重點不在於馬英九，「我很心疼他」，但他要正告在背後的有心人士，「你們到底居心何在？為什麼在他擔任副主席之後，來發動這些攻擊？針對兩岸關係，針對朱立倫主席，針對藍白，要進行毀滅性的破壞？不惜讓綠營轉移掉核能的焦點，也要做這件事情。你們動機是什麼？同時也要呼籲像戴遐齡執行長，以及參與的一些人士，你們或許不太知道馬前總統的情況，但是現在已經事已至此，你們還要當幫兇嗎？」。

「我的清白絕對經得起檢驗」，蕭旭岑說，馬英九說他背信，但他什麼事情都有跟他報告，「我怎麼可能背信？」。他也感謝馬家人在這段時間給他的鼓勵跟打氣。他們有人跟他說他受委屈了，「為了馬總統我願意委屈，但是到這一刻，是關於對黨、對中華民國的毀滅性的打擊，我不能夠再沉默，我必須要站出來。我要為歷史負責，我要為自己負責」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燒烤店大火！　20歲常客被燒成焦屍
快訊／「最貪執行長」徐漢遭羈押禁見
又有官員潛逃！涉貪重判18年半　棄保潛逃被通緝
ET民調／新北市長投誰？李四川小幅領先蘇巧慧僅1.5個百分點
快訊／權值F4飆風再起！　台股勁揚逾千點
「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我
獨／落跑不忘享受！徐漢躲優美民宿曝　地點偏遠遊客少
蕭旭岑「難過遺憾」心疼馬英九：長輩忘了很多事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨傳派沈伯洋戰北市　蔣萬安：別每天只想選舉束手縛腳

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

李四川推老屋裝電梯　提3方案解決1樓停車難題

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

重啟核電要多久？　龔明鑫：延役檢查至少要1年半

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

民進黨傳派沈伯洋戰北市　蔣萬安：別每天只想選舉束手縛腳

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

李四川推老屋裝電梯　提3方案解決1樓停車難題

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

重啟核電要多久？　龔明鑫：延役檢查至少要1年半

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

迷路200公里！南投男流落花蓮豐濱街頭　警伸援手助返家

課後輔導男學生！女教師2度帶回租屋處嘿咻　認錯賠償換免囚

杉林溪遊園車墜谷「認定為重大事故」　運安會立案調查

京東物流為快遞員配發AI助理　遺失包裹與異常配送排查邁向自動化

快訊／燒烤店清晨惡火！20歲常客燒成焦屍　酒後留店休息釀悲劇

台灣「TOYOTA零關稅美規車」再等等！熱門休旅、7人座售價試算出爐

快訊／徐漢毀損電子腳鐐、棄保潛逃！　法院裁准羈押禁見

上海民眾赴台旅遊磋商「海基會準備好了」　陸：承認九二共識才能通話

2男躲追殺擠狹窄角落…年下攻「起生理反應」　裸身接觸畫面曝光！

台南芒果打進日本！　黃偉哲封櫃啟運台南農產搶攻日本市場再下一城

【違規釀悲劇】75歲翁闖紅燈過馬路　遭21歲女騎士撞上送醫不治

政治熱門新聞

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

沈慶京審判前發聲！點名萬惡之源是林欽榮

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

顏慧欣病逝　AIT：她是美國摯友

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

快訊／台美談判推手顏慧欣驚傳辭世　卓榮泰遺憾證實了

更多熱門

相關新聞

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

羅友志：馬英九像朱元璋　當年賣命打下天下的有幾個好下場？

馬英九基金會人事風波延燒，24日週刊爆料，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職原因是前國安會秘書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」；馬英九更在專訪直言「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」。對此，媒體人羅友志今（25日）表示，馬英九看來很像朱元璋。當年賣命打下天下的，有幾個好下場？現在輪到蕭旭岑、鄭麗文，金殺蕭、朱卡鄭，熟悉的國民黨，回來了，恭喜，賴清德2028連任！

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

馬英九稱涉財政紀律將送司法　蕭旭岑轟幕後黑手：到底居心何在？

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

蕭旭岑爆「馬英九忘了很多事」　前綠委：不該揭開前老闆現狀的不堪

馬英九遭爆「忘記很多事」　醫揭失智初期3大徵兆

馬英九遭爆「忘記很多事」　醫揭失智初期3大徵兆

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

無奈「長輩懷疑東懷疑西」　蕭旭岑：想見馬英九他完全不見我

關鍵字：

馬英九對岸財務蕭旭岑

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

快訊／今變天！　8級強風要來了

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

川普：伊朗同意永不擁核武　美伊協議近達成

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

川普發文前　交易員押注159億做空原油

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面