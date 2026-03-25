遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會近日爆出人事清洗，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職和切割；馬英九在專訪時更直言，「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；讓蕭旭岑25日凌晨發臉書回應，「馬英九忘記了很多事」。蕭今早受訪時表示，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步」，「我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈」。





▲國民黨副主席蕭旭岑受訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

對於馬英九接受專訪的言論，蕭旭岑提到，「我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步。我要跟馬家人說聲抱歉，我答應馬家人的承諾，我一定要保護馬總統到最後一刻，因此即使這陣子以來，有許多對我個人不實的污衊，我都忍受，因為我不想傷害到馬總統」，但今天已經是退無可退，因為有心人士操作，扯到他的清白，他也有家人，所以他必須要出來把話講清楚。

蕭旭岑指出，他們在馬英九基金會工作，大家都知道馬英九的習慣，從總統府，他什麼事都跟他報告，例如說他去幫柯文哲主席站台，也經過馬的同意，像這樣的事情，一定都會報告。但是，最近這幾年，「很多事情他忘了」，他在臉書也有提到很多例子，他就不再贅述。「我真的很難過，因為我非常的敬愛馬總統，我不想要傷害到他，但是有心人士躲在背後，利用馬總統的情況，對我、對國民黨，傷害兩岸關係，我不得不站出來」。

「馬總統指控我背信，這是不可能的，我什麼事情都跟他報告」，蕭旭岑無奈表示，像包含王光慈執行長任命案等，董事會都有會議紀錄，也有董事在場。諸如此類有很多例子。事情發生之後，也有一位老長官打電話跟他說，馬總統在早上還問他，「為什麼旭岑跟光慈離開了？」到下午就說，「這兩個人很可惡，要法辦。」，「我很心酸，我很無奈」。

對於馬英九在媒體上表示，「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？他們沒有告訴我」。蕭旭岑直言，「我很無奈，我想台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈」。

蕭旭岑說，現在的重點不在於馬英九，「我很心疼他」，但他要正告在背後的有心人士，「你們到底居心何在？為什麼在他擔任副主席之後，來發動這些攻擊？針對兩岸關係，針對朱立倫主席，針對藍白，要進行毀滅性的破壞？不惜讓綠營轉移掉核能的焦點，也要做這件事情。你們動機是什麼？同時也要呼籲像戴遐齡執行長，以及參與的一些人士，你們或許不太知道馬前總統的情況，但是現在已經事已至此，你們還要當幫兇嗎？」。

「我的清白絕對經得起檢驗」，蕭旭岑說，馬英九說他背信，但他什麼事情都有跟他報告，「我怎麼可能背信？」。他也感謝馬家人在這段時間給他的鼓勵跟打氣。他們有人跟他說他受委屈了，「為了馬總統我願意委屈，但是到這一刻，是關於對黨、對中華民國的毀滅性的打擊，我不能夠再沉默，我必須要站出來。我要為歷史負責，我要為自己負責」。