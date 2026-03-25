ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

▲蘇巧慧、李四川。（合成圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026年縣市首長選舉將至，新北市長一戰受到矚目，《ETtoday民調雲》今（25日）公布最新調查結果顯示，若明天選舉，在李四川與蘇巧慧對決情境下，李四川獲得43.3%支持，略高於蘇巧慧的41.8%，雙方差距僅1.5個百分點。在喜好度方面，蘇巧慧正向評價37.4%、負向評價21.1%，李四川則是正向評價為34.9%、負向評價合計的10.8%。另外，在雙北合作市長的組合偏好上，以「新北市長李四川＋台北市長蔣萬安」支持度最高（44.4%）；其次為「新北市長蘇巧慧＋台北市長鄭麗君」（27.4%）。

李四川與蘇巧慧支持度 僅差1.5個百分點

根據《ETtoday民調雲》調查結果顯示，若明天即舉行新北市長選舉，在李四川與蘇巧慧對決情境下，李四川獲得43.3%支持，略高於蘇巧慧的41.8%，雙方差距僅1.5個百分點；另有3.8%表示不投票或投廢票，11.0%尚未決定，顯示整體選情仍高度競爭、未完全定調。

▼《ETtoday民調雲》最新新北市長民調。（圖／ETtoday民調雲，下同）



李四川、蘇巧慧喜好度

在李四川的喜好度方面，「非常喜歡」為15.6%、「有點喜歡」為19.3%，合計正向評價為34.9%，高於「有點討厭」（4.6%）與「非常討厭」（6.2%）合計的10.8%；另有54.4%表示「不喜歡也不討厭」，顯示多數民眾態度偏中性，仍具進一步爭取支持的空間。

在蘇巧慧的喜好度方面，「非常喜歡」為17.6%、「有點喜歡」為19.8%，合計正向評價為37.4%；相較之下，「有點討厭」為8.3%、「非常討厭」為12.8%，負向評價合計達21.1%；另有41.5%表示「不喜歡也不討厭」，顯示雖具一定支持基礎，但同時也存在較高比例的反感族群，整體評價分歧較為明顯。

李四川、蘇巧慧知名度

根據調查結果，表示「非常熟悉」李四川者為32.0%、「有點熟悉」為26.0%，合計58.0%民眾對其具有一定程度認識；另有33.8%表示「聽過名字但不熟悉」，顯示雖具一定知名度，但多數仍停留在初步印象，此外，5.8%表示未曾聽過，2.4%則為不知道或無意見。

根據調查結果，表示「非常熟悉」蘇巧慧者為36.6%、「有點熟悉」為25.6%，合計62.2%民眾對其具有一定程度認識；另有29.3%表示「聽過名字但不熟悉」，顯示仍有部分民眾停留在初步印象，此外，4.9%表示未曾聽過，3.6%則為不知道或無意見。

雙北合作市長組合 李四川搭配蔣萬安組合支持度最高、其次為蘇巧慧搭配鄭麗君

在雙北合作市長的組合偏好上，以「新北市長李四川＋台北市長蔣萬安」支持度最高（44.4%）；其次為「新北市長蘇巧慧＋台北市長鄭麗君」（27.4%）。其他組合支持度相對較低，如「蘇巧慧＋蔣萬安」（9.1%）、「李四川＋鄭麗君」（0.6%）；另有9.0%表示四者皆可、2.4%不支持，7.1%未表態，顯示主流偏好集中於特定組合。

逾五成民眾重視「熟悉地方需求」與「清廉正直」 近半數期待市長具備經濟解決能力與建設推動力

在下一任新北市長應具備的特質方面，以「熟悉地方需求」最為重要（58.1%）；其次為清廉正直（56.8%），以及能解決經濟與就業問題（48.3%）與能有效推動重大建設（48.0%）。此外，溝通協調能力強（41.6%）、具前瞻規劃與國際視野（37.3%）與了解年輕世代需求（35.3%）亦為重要考量。

逾九成民眾支持新北與台北加強合作

在新北市與台北市於交通、建設等方面加強合作的看法上，結果顯示，「非常支持」為61.1%、「還算支持」為29.1%，合計支持比例高達90.2%；相較之下，「不支持也不反對」為4.3%，「不太支持」與「非常不支持」合計僅3.6%，另有2.0%表示不知道或無意見，顯示多數民眾對雙北合作持高度正面態度。

《ETtoday民調雲》於3月21日至22日，針對設籍新北市且年滿20歲以上的民眾進行「新北市長選情調查」，回收有效樣本1,330份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.69%。

