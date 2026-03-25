挖寶趣＋限量好禮！　台南左鎮化石園區兒童連假放送親子優惠

▲兒童節連假左鎮化石園區推出12歲以下免費入園優惠，吸引親子同遊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接兒童節連續假期，台南左鎮化石園區推出期間限定親子優惠活動，將於4月3日至4月6日熱鬧登場，主打「免費入園＋互動體驗＋限量好禮」，邀請親子一起走進史前世界，展開一場寓教於樂的探索之旅，讓連假不只放鬆，更充滿知識與驚喜。

活動期間，只要親子同行，12歲（含）以下兒童持健保卡或相關證件，即可免費入園，讓家長安排出遊更輕鬆，也讓孩子有機會近距離接觸化石與史前文化。台南市長黃偉哲表示，兒童節是親子共度的重要時刻，市府透過文化場館推出多元活動，讓孩子在遊戲中學習、在體驗中成長，培養對自然科學的興趣。

文化局長黃雅玲指出，除了入園優惠外，園區也精心規劃多項互動亮點。活動期間每日限量發放100支KOKO紀念筆，讓孩子留下專屬回憶；園區吉祥物KOKO也將不定時現身，與大小朋友互動拍照，隨時帶來驚喜，打造輕鬆有趣的參觀氛圍。

此外，園區內賣店「化石先生」也同步推出優惠活動，包括指定飾品促銷、礦物商品兩件88折，以及海洋化石系列折扣等，讓民眾在參觀之餘，也能把特色紀念品帶回家，延續探索樂趣。

園區提醒，兒童免費入園須出示有效證件兌換票券；KOKO紀念筆每日限量發放，送完為止；吉祥物出沒時間採不定時方式，相關優惠內容以現場公告為準。連假想找兼具娛樂與學習的親子行程，不妨走一趟左鎮化石園區，讓孩子在史前世界中挖寶、放電又長知識。