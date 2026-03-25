現代人肯生多偉大？Cheap見「幼兒園學費表」跪了：2胎要60萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

生養小孩的開銷有時很驚人，百萬網紅Cheap就表示，看到幼兒園學費後大受震撼，因為一年大概要30萬，若有兩個孩子更高達60萬元，甚至比自己念私立大學還貴，「在少子化嚴重的今天，願意生的都要給上12萬分的敬意」，話題一出引發熱論。

Cheap分享一間幼兒園的學費價格，「小時候聽我媽說幼兒園很貴，還好上小學了，那時候沒概念，現在看到才知道真的貴。」從表上可見，學費每學期是5萬5，教材費每學期2千至6千不等，雜費、材料費、活動費、午餐費、點心費每月合計1萬5等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

零零總總加起來，Cheap瞬間看傻，「算一算一年大概要30萬，兩個不就60萬？」比他讀私立大學還貴。讓更驚人的是，朋友認為這間幼兒園的學費還好、還不算貴，「還說上這種幼稚園CP值很高（?」，這令Cheap直呼，「在少子化嚴重的今天，願意生的都要給上12萬分的敬意。」

貼文引發討論，不少網友也直嘆，「我家小孩是平均一個月兩萬，現代社會有生小孩的家庭比較不正常」、「所以啊！秀超跑炫富沒什麼了不起，能秀出二個孩子以上從小讀私校到大的父母才是真正了不起」、「不要說12萬分的敬意了，12萬元的補貼還不夠你幼稚園學費」、「我兩個，快吐了。」