傳染力強！超多人中鏢「腳痛、腹瀉」高度警覺　苦主：痛到快往生

▲民眾要小心B型流感肆虐。（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

小兒科醫師梁盛賓指出，近期B型流感盛行，幾乎一驗就中，症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛與肌肉痠痛，與A型相似且來得突然。不過最大差異在於，B型更容易出現腸胃症狀，如噁心、嘔吐與腹瀉，孩童尤為明顯。此外，B型流感與急性良性肌炎關聯性高，若孩子突然腳痛、不想走路，應提高警覺並盡快就醫。

梁盛賓醫師在Threads表示，24日晚上看診時「一直BBBBB」，幫病人快篩檢查時，「B型流感一驗一個準」，從B型流感症狀來看，多數人先是突然發燒，接著出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛與肌肉痠痛，症狀幾乎與A型流感一樣，都是突然發作。

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不過，梁盛賓醫師特別提醒，B型流感有一個常被忽略的特徵，就是腸胃道症狀更為明顯。部分患者會出現噁心、嘔吐、腹瀉甚至腹痛等情況，與一般印象中的呼吸道感染不同，導致不少人一開始誤以為是腸胃炎，延誤就醫時間，在兒童身上尤其明顯。

腳痛、不想走路！醫示警：小心急性良性肌炎

此外，家長還需留意另一個關鍵警訊，就是B型流感與「急性良性肌炎」關聯性較高。梁盛賓醫師指出，兒童發生率約34%，遠高於A型流感的5%。若孩子在感染後突然喊腳痛、不想走路，呼籲家長要盡快就醫檢查，整體而言，面對這波流感升溫，做好基本防護仍是關鍵，呼籲大家出門要戴口罩、勤洗手防護。

文章曝光後，底下網友熱議，「最近流行期大家保重啊，5月會考，家有考生的話要特別留意、保重身體」、「女兒燒了幾天肺炎去住院，B流真的可怕，老公病了一周覺得腦霧、很疲累、注意力變不集中」、「上禮拜剛中鏢， 不止腿，全身上下痛到快往生」、「重點流感疫苗還是要打」、「大前天剛經歷孩子哭說他腳痛無法下床」、「國中女兒班上加她第5個中B流...傳播極強」。

羅一鈞：得過A流仍需防B流，兩者無交叉保護

對此，疾管署長羅一鈞指出，B流的症狀雖然整體上比A流溫和、重症風險也相對較低，但感染後除了高燒與倦怠外，特別容易出現小腿及全身肌肉痠痛的情形。值得注意的是，曾感染A流並不代表對B流有免疫力，兩者之間不存在交叉保護，因此即便已經得過A流，仍需小心防範B流感染。