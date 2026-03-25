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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川推老屋裝電梯　提3方案解決1樓停車難題

▲▼代表國民黨出戰新北市長選舉的前台北市副市長李四川，20日在地方民代及廟方人員的陪同下參拜中和廣濟宮、福和宮。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（25日）在臉書發文指出，新北市屋齡超過30年的老屋有100萬戶左右，以過去幾年都更報拆的平均數量，要1000年才能完成新北市的老屋都更。他是個務實的人，他覺得在加速推動都更以外，另一個重點應該是為老舊公寓裝設電梯。

「讓長輩能夠出門走走，你的阿公、阿嬤如果住在沒有電梯的老舊公寓裡，你一定會了解我的感受」，李四川提到，生病的老人家，只能隔著窗戶往外看，很難走出家門。就算孩子們有心，就算有外勞看護協助，揹著長輩上下樓梯出門走走或是去看病，彼此都辛苦。

李四川表示，新北市屋齡超過30年的老屋有100萬戶左右。他看過一篇報導，以過去幾年都更報拆的平均數量，要1000年才能完成新北市的老屋都更。他是個務實的人，他覺得在加速推動都更以外，另一個重點應該是為老舊公寓裝設電梯。

李四川指出，老舊公寓裝電梯的最大阻力是一樓。電梯落椿在一樓是整合的最大困難，因為一樓完全不需要使用電梯，而且電梯落椿的地點往往是一樓的停車位或是庭院，因此必須優先解決一樓的停車問題。

李四川認為，市府不能從做功德的角度去要求一樓配合施做電梯，必須要能解決一樓的停車問題，才能提高一樓的配合意願。以下是他們未來會考慮採取的作法。一、免費提供住家附近公有或私有停車場的專屬車位給一樓屋主，私有停車場部分由市府出面洽談優惠停車費；二、由交通局在附近的道路畫設一個專屬使用的停車位給一樓屋主；三、由市府補助停車津貼給屋主。這是他目前對於說服一樓同意裝設所想到的方法，歡迎大家給他建議。

李四川也說，有人會質疑他這樣的作法涉及圖利。社會住宅政策不就是為了圖利年輕人嗎？租金補貼政策不就是為了圖利弱勢的租屋族嗎？他想要的就是讓行動不便的老人家能夠方便進出自己的家。「圖利的是他們，我是為民興利。如何解決老舊公寓裝設電梯的其他問題，未來我還會陸續提出我的想法」。


 

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