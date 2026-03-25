實習女獸醫夜間檢查「懷孕河馬突發狂暴走」　腹部大失血身亡





▲女獸醫被河馬攻擊身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦當地動物園傳出死亡事件，一名實習女獸醫夜間為一頭懷孕河馬檢查時，動物突然暴走，攻擊了沒有防備的獸醫，緊急送醫後在治療過程中身亡。不幸事件引發外界質疑，獸醫從事動物醫療工作安全相關問題。

溫馴河馬突暴走 女獸醫被攻擊身亡

事件19日晚間11時45分左右發生在當地動物園Tavarekoppa Lion and Safari Zoo，來自邦加羅爾市的27歲實習女獸醫雷迪(Sameeksha Reddy)，當晚對一隻太陽鸚鵡(Sun Conure bird)進行檢查後，又前往河馬園區照顧一頭懷孕河馬，檢查一半時突然遭到攻擊。

Hippopotamus kills veterinary doctor Sameeksha Reddy at Tyavarekoppa Zoo in Shivamogga…



Very sad & unfortunate.



A heartbreaking reminder of the risks involved in wildlife care. Deepest condolences to her family ???????? pic.twitter.com/NO9QYbRJH4 — ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ (@alpasankhyata) March 20, 2026

事件發生時，雷迪使用紅外線熱像儀對河馬測量體溫，然而河馬卻變得焦躁不安，突然對她發動攻擊，身受重傷的她被緊急送到醫院，由於腹部受到重創嚴重大失血，20日早上於治療過程中身亡。

外界質疑園方管理有疏失 當局下令調查

不幸消息傳出後引發動保人士憤怒，質疑動物園管理上有嚴重疏失，竟然在沒有高級主管的陪同下，讓還在實習的雷迪獨自進入河馬圍欄內。動物園方表示，並沒有人下指示讓雷迪去治療河馬，懷疑她可能是出自對於河馬的關心，才會進入圍欄中。

警方正在對案件進行調查，初步判定事件非自然死亡，卡納塔卡邦森林部長康得(Eshwar Khandre)對家屬表達哀悼，並指示該州所有動物園獸醫治療時須嚴格遵守標準規程。