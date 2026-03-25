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想收回LINE手滑誤刪不用慌！補救方法曝光

▲▼LINE。（圖／記者吳立言攝）

▲通訊軟體 LINE。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

通訊軟體 LINE 一直以來提供「收回訊息」功能，讓使用者在傳送錯誤內容時仍有修正空間。不過，不少用戶反映，在實際操作時容易出現誤觸情況，原本想按「收回」，卻不小心點成「刪除」。

一旦選擇刪除，訊息僅會從自己的裝置中消失，對方仍可正常閱讀，造成使用上的尷尬與困擾。

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

電腦版仍有補救機會

若用戶誤按刪除，導致手機端已無法再操作收回功能，仍可透過電腦版 LINE 嘗試補救。只要該訊息仍存在於電腦端的對話紀錄中，用戶可在電腦版重新執行「收回訊息」，有機會成功將訊息從對方裝置中移除。

記者實測　補救條件與限制曝光

實際測試發現，此方法在特定條件下確實有效：

· 手機誤刪後，電腦版仍保留該訊息

· 尚未超過收回時限

· 於電腦版右鍵點擊訊息，仍可看到「收回」選項

在符合上述條件時，成功收回後，對方聊天室會顯示「訊息已被收回」，證實補救成立。

不過若電腦版未同步該訊息，或已超過時間限制，則無法再進行收回操作。

收回機制調整　時間限制將改變

此外，LINE 也持續調整訊息管理機制。官方表示，自 2026 年 3 月起，一般用戶的收回功能將統一為「傳送後 1 小時內可收回」。同時，付費服務 LINE Premium 則提供更進階功能，包括「7 天內收回、無痕收回」，讓用戶在訊息管理上擁有更高彈性。

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關鍵字：

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