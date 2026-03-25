角頭崛起成百億賭王！　林秉文「爭議人生」一次看

記者柯沛辰／綜合報導

「百億賭王」林秉文涉嫌協助北市88會館負責人郭哲敏等人洗錢，2024年棄保潛逃出境，不料本月23日在柬埔寨遭4名槍手伏擊，被近距離掃射身亡。回顧林秉文一生，曾叱吒賭場、操控職棒，轉型企業家協助澎恰恰處理上億賭債，又涉洗錢潛逃境外，在臉書囂張挑釁立委，最後命喪異鄉，結束爭議人生。

▲林秉文人物檔案。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

從蘆洲角頭起家 16歲賺錢19歲買房

林秉文綽號「鱸鰻」，是天道盟濟公會成員，早年從新北市蘆洲區發跡，1990年代成為地方角頭，稱16歲開始賺錢、17歲開跑車，19歲在蘆洲買下第一間房。

主導黑米案重創中職 判刑成首個人生轉捩點

2008年，林秉文主導中職假球案，以威脅、恐嚇、利誘等方式，逼迫米迪亞暴龍隊球員配合打假球，使得整隊球員都成共犯。這起「黑米案」不僅讓球隊遭除名，重創台灣中職環境，也讓林秉文被判刑2年可易科罰金，成為他人生第一個重要轉捩點跟形象標籤。

▲林秉文爭議時間軸。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

轉戰澳門當廳主 東南亞博弈版圖快速擴張

2013年，林秉文繳完罰金，將重心轉往澳門，結識了赫赫有名的賭場大亨「洗米華」周焯華，並成為賭場「廳主」，專職包下賭場裡的貴賓廳，自行招攬賭客並從中抽佣，讓他快速累積財富，隨後以金星集團為核心，在越南、菲律賓、柬埔寨等地也布局博弈事業，建立起灰色商業鏈，這也為他日後逃亡東南亞埋下伏筆。

高調助澎恰恰還債 打造義氣大哥企業家人設

2020年，林秉文轉型企業家，開始大力推廣PGTalk平台，同年更高調協助資深藝人澎恰恰處理2.4億元債務，宣稱可將債權轉換為PGTalk股權，幫助對方還債，塑造出「重情重義」、「義氣大哥」商業人設，讓他在螢光幕前闖出名號。

▲當時澎恰恰、林秉文共同召開債務協商會議，提出債務清償計畫，邀請債權人共同協商。（圖／記者湯興漢攝）

PGTalk作為即時通訊軟體，標榜高度隱私保護，林秉文藉軟體平台發展第三方支付。而這也成為檢方認定他洗錢的關鍵證據。不過，真正讓他遭通緝的，是「88會館」負責人郭哲敏的地下匯兌案，因為郭的博弈業務需要大量跨境調度資金，PGTalk點數便成了最好的中介工具。

檢察官調查後發現，賭客會先購買PGTalk的點數，再透過不同帳戶將點數兌換成現金，以此來讓金流難以被追溯，初估整個集團的地下匯兌金額高達217億元。

起訴後棄保潛逃境外 臉書嗆聲立委徐巧芯

2023年，檢方正式起訴林秉文，案件進入一審，不料林2024年起以各種理由缺席，隨後棄保300萬元潛逃出境，遭法院通緝。不過，林非但未保持低調，2025年1月還在臉書連發4篇文，稱他只是出國處理個人私事，不是逃亡。

▲當時作家苦苓警告徐巧芯小心一點，徐巧芯則回應，不因受到威脅就不敢講。（圖／記者屠惠剛攝）

當時立委徐巧芯留言「說不逃避，人在哪？棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？先回來接受審判啦！」不料遭林囂張反嗆「回來的時間我決定！什麼時候輪到你來幫我做主了？」、「不要故意攻擊我只跟綠營接觸」、「如果藍白粉還要刻意攻擊我，那就別怪我魚死網破」。

西港街頭中5槍身亡 死訊若屬實將撤銷通緝

2026年3月24日，我刑事局透過駐外聯絡官確認，林秉文於23日深夜在柬埔寨西港街頭遭槍擊，頭部中5槍身亡，傳出疑似遭內鬼出賣，才一反常態沒帶保鑣。對此，新北地院表示，尚未接獲相關證明文件，一旦確認死訊屬實，將依法判決公訴不受理，並撤銷通緝。

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