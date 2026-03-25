百果山虐殺主嫌剛假釋就殺人！10年前逼車害騎士慘死　畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

一名湯姓男子疑遭人挖去雙眼、削爛臉皮，陳屍在百果山彰投交界處，警方火速逮到涉案的主嫌張男及其吳姓友人，其中吳男早在10年前，曾因一起行車糾紛，只因為黃姓機車騎士被罵了一句髒話，竟火大開車狂追3公里，兩度撞黃男，造成對方失控撞上電線桿不治，一審判刑11年。沒想到他今年初才剛假釋出獄，就又以更兇殘的手法犯下這起命案，引發社會譁然。

▲吳男涉嫌百果山虐殺案，10年前曾惡意逼車害人致死。（圖／ETtoday資料照）

依據判決書，2016年8月17日上午，當時吳男開車在彰化縣田尾鄉光復路三段逆向行駛，擋住一名黃姓機車騎士的去路。黃男受到驚嚇，脫口罵了一聲「幹」，沒想到這短短一個字，竟為自己招來殺身之禍。

吳男當場暴怒，立刻迴轉掉頭，沿路加速追逐。他先在一處巷口故意偏右行駛，用車門擦撞機車左手把，騎士驚險閃過後急忙右轉逃逸，但吳男仍不罷休，倒車後繼續猛追，最後在一處電線桿旁，再次從側後方故意撞擊機車，導致騎士連人帶車摔進農田，整個人彈飛撞上電線桿，最終因顱內出血與多處骨折傷重不治。

▲吳男涉嫌百果山虐殺案，10年前曾惡意逼車害人致死。（圖／ETtoday資料照）

當時檢方認為吳男手段兇殘，依殺人罪起訴，但法院審理後認定，他與死者素不相識，雖然因一句髒話失控逼車，但過程中是以車身側面碰撞，並非高速從後方直接追撞或碾壓，加上案發後他有打電話叫救護車並停留在現場，因此一審改依傷害致人於死罪判處有期徒刑11年，並須賠償家屬523萬元。

吳男直到今年初才獲假釋出獄，沒想到重獲自由不到2個月，就又涉嫌參與百果山虐殺案，這次的手段比10年前更加兇殘，不僅凌虐毆打被害人，疑似挖去其雙眼、削皮毀容，冷血行徑令人不寒而慄。

▲吳男在住處遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）