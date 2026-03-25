玩過頭！畢旅拍男同學洗澡片惡搞互傳　高職生賠錢仍遭判刑

▲彰化高職生偷拍同學全裸洗澡，調解成功仍被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名高職生阿浩(化名)捉弄同學小志(化名)，在畢業旅行時夥同另名同學偷拍小志洗澡的全裸影片，又傳給另名同學後製後，還傳給小志看，3人皆被小志告上法院。彰化地院審理，法官判定阿浩犯行屬實，審酌阿浩和小志達成調解，依他犯犯拍攝少年猥褻影片罪，處有期徒刑6月，可上訴。其他2人則另案審理。

判決指出，彰化縣某高職於2022年12月26日到台東畢業旅行時，男學生阿浩因不滿同學小志未經他同意，就帶其他人進來他們同住的房間，便想捉弄小志，趁小志進浴室洗澡時，由1名男同學偷開門鎖，阿浩再拿手機拍攝小志的全裸影片，事後還傳給另名男同學後製，再傳送給小志看。小志看到影片後，和阿浩等人爆發爭執，憤而跑到警局報案。

全案由彰化地院審理，法官審酌阿浩犯後坦承犯行，且和小志達成調解，並當場支付3萬8000元賠償金，已盡力彌補小志的損害，依刑法第59條情堪憫恕替他減刑，然而阿浩仍對小志的身心發展造成影響，行為不可取，依阿浩犯拍攝少年猥褻影片罪，處6月徒刑。其他涉案2名同學則另由少年法庭審理。

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