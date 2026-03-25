神明也敢偷！佛具店「內鬼」搬空倉庫　7500萬千尊神像上網賤賣

記者賴文萱／高雄報導

連神明也敢偷！高雄鳳山一家佛具店因發現倉庫內神像數量異常減少，且網路平台上竟出現自家商品被低價賤賣，老闆憤而報警。警方追查發現，竟是兩名離職員工利用職務之便「內外勾結」，長期盜取公司財產，清點贓物發現高達1034尊神像，以及各式燭台、神明用品等，涉案金額高達7500萬元。

▲神明也敢偷！鳳山佛具店驚爆「內鬼」竊千尊神像。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局偵查隊於去年6月接獲轄內佛具店報案，指稱公司倉庫內的佛像及相關神明用品大量失蹤。警方隨即成立專案小組，並報請高雄地方檢察署指揮偵辦。經深入調查發現，50歲的黃姓男子與47歲的侯姓女子涉有重嫌，兩人均為該店離職員工。

▲▼鳳山佛具店驚爆「內鬼」搬空倉庫，千尊神像、神明用品等，涉案金額高達7500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，黃、侯兩嫌在任職期間，因職務關係持有公司倉庫鑰匙，竟趁著出貨搬運的過程中，神不知鬼不覺地竊取佛像，並透過網路平台對外販售牟利。為了規避警方查緝，犯嫌還刻意將大批贓物分散藏匿於多處地點，企圖製造偵查斷點。

專案小組持續向上溯源，自去年7月至今年1月間，連續發動5次搜索行動，陸續在多處據點將贓物全數起出。現場清點出的贓物數量驚人，包括1034尊神像、3107個爐具、253個燭台、593個神明用品等。

▲專案小組5次搜索，陸續在多處查獲贓物。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，這批贓物中價值最高的是一尊媽祖神像，市價約十來萬元。警方初步估算，查扣的所有商品總價值高達新台幣7500萬元。

全案訊後依違反刑法業務侵占、竊盜罪嫌，將黃、侯兩嫌移送高雄地方檢察署偵辦。